Ученые: Мужчины распространяют COVID-19 чаще женщин

Ученые из Университета штата Колорадо предположили, что мужчины чаще, чем женщины распространяют COVID-19. В ходе проведения исследования они выяснили, при каких условиях происходит инфицирование через аэрозоли.

К проведению научной работы специалистов подтолкнули дискуссии о роли пения в передачи коронавируса. Чем громче человек издает звуки, в том числе говорит, тем больше он вдыхает капель жидкости. Последние играют важную роль в процессе заражения COVID-19. В исследовании приняли участие 100 человек, возраст которых составил 12-61 год. В ходе проведения научной работы они разговаривали, пели, играли на инструментах. В это время специальное оборудование измеряло частицы, которые ими производилось. Часть экспериментов осуществлялась с масками, а некоторые не предусматривали их использование.

В результате исследователи установили, что в процессе пения производится на 77% больше аэрозоля, нежели в разговоре. У взрослых это количество на 62% больше, нежели у детей. Мужчины распространяют вирус на 30% чаще, чем женщины. Это связано с тех, что объем их легких больше.

В то же время главным остается поведение. Исследователи порекомендовали говорить тише и не петь.

Источник: www.gazeta.ru