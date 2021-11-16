 

Ученые: Мужчины распространяют COVID-19 чаще женщин

16.11.2021, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Университета штата Колорадо предположили, что мужчины чаще, чем женщины распространяют COVID-19. В ходе проведения исследования они выяснили, при каких условиях происходит инфицирование через аэрозоли.
К проведению научной работы специалистов подтолкнули дискуссии о роли пения в передачи коронавируса. Чем громче человек издает звуки, в том числе говорит, тем больше он вдыхает капель жидкости. Последние играют важную роль в процессе заражения COVID-19. В исследовании приняли участие 100 человек, возраст которых составил 12-61 год. В ходе проведения научной работы они разговаривали, пели, играли на инструментах. В это время специальное оборудование измеряло частицы, которые ими производилось. Часть экспериментов осуществлялась с масками, а некоторые не предусматривали их использование.

В результате исследователи установили, что в процессе пения производится на 77% больше аэрозоля, нежели в разговоре. У взрослых это количество на 62% больше, нежели у детей. Мужчины распространяют вирус на 30% чаще, чем женщины. Это связано с тех, что объем их легких больше.

В то же время главным остается поведение. Исследователи порекомендовали говорить тише и не петь.

Источник: www.gazeta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Актер Петр Мамонов резко высказался по поводу абортов

09.01 / Дачный триллер

08.09 / Как я ошибался… вместе с руководством страны

29.10 / Влад Соколовский рассказал об общении с Ритой Дакотой после скандала с изменами

09.08 / Ученые выявили взаимосвязь между уровнем богатства и продолжительностью жизни

28.05 / Уже на следующей неделе могут представить смартфон Huawei P50

26.08 / Тихановская прокомментировала слухи о закрытии границы Белоруссии и России

16.09 / Анна Меркулова рассказала о создании интерьеров новых станций БКЛ

11.02 / Некоторые продукты могут снова подорожать. Всему виной утилизационный сбор на спецтехнику

08.06 / Более половины украинцев выступили против второго срока Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика