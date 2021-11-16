 

США объявят дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 в Пекине – СМИ

16.11.2021, 21:00, Новости дня
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Отмечается, что ни президент Джо Байден, ни другие официальные лица правительства США не будут присутствовать на Олимпиаде в Китае.

Дипломатический бойкот Игр вводится для того, чтобы отреагировать на нарушение прав человека властями Китая, но без ущерба для спортсменов США.

Ожидается, что решение о бойкоте Олимпиады в Пекине Байден одобрит до конца ноября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 мая не исключил, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Блинкен подчеркнул, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров.

Бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине призвали также в Конгрессе США.

Контекст:

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря прошлого года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

15 ноября состоялась виртуальная встреча Байдена с главой КНР Си Цзиньпином. “Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом”, – говорится в отчете Белого дома.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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