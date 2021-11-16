 

Минцифры дорабатывает механизм предоставления выплат за вакцинацию, чтобы не было манипуляций и афер – Арахамия

16.11.2021, 21:00, Новости дня
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“Механику я вам сейчас не прокомментирую, потому что там Минцифры отрабатывает, как это будет нормально работать, чтобы не было злоупотреблений. Потому что уже есть… Креативная нация у нас… И там уже начались эти, знаете, “колл-центры”, которые звонят и обычно представляются “службой безопасности банка”, чтобы выманить кредитные карты, уже говорят, что “мы вам тысячу хотим перечислить, давайте нам номер карты, CVV-код и другое”. То есть могут быть разные манипуляции, поэтому сейчас отрабатывается правильная механика, которая минимизирует все эти аферы и манипуляции вокруг этого”, – сказал он.

Контекст:

15 ноября Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. “За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки”, – сказал президент.

Программа начнет работать 19 декабря.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. “Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт”, – рассказал пресс-секретарь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. “Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19”, – сказал он.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,3 млн человек, полностью иммунизированы 8,9 млн.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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