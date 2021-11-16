“С языком нормально”, “Думал, что зуб выбили”. Асмус испугала сеть своей улыбкой на фото

“Мне 33 года, я всю жизнь учу английский язык и до сих пор не выучила. У кого так же? Признавайтесь”, – подписала она публикацию, а также рассказала о том, почему у нее не получалось выучить английский раньше и почему она твердо решила сделать это сейчас.

“А как у вас обстоят дела с языком?” – спросила актриса, но вместо ответа на вопрос подписчиков больше заинтересовал зуб Асмус.

“Я думал, что зуб выбили”, – написал neo_darwinism.

“Фикса у тебя классная”, – отметил viktordavydov78.

“С языком нормально, с английским не очень”, – оставил свой коммент alex_pididi.

“Я сейчас один за зуб испугался?” – спросил dimavasilev63.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

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