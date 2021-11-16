 

Расследованием ДТП с участием нардепа Коввалева занимается ГБР

16.11.2021, 21:00, Новости дня
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В ГБР сообщили, что водитель грузовика разворачивался в предусмотренном для этого месте на одесской трассе, когда произошло столкновение с легковым авто нардепа.

Политик получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика телесных повреждений не получил.

В ведомстве отметили, что признаки алкогольного опьянения у водителей не обнаружены, поэтому в настоящее время нет оснований привлекать кого-либо из них к уголовной ответственности. Расследование в уголовном производстве продолжается, сообщили в ГБР. но не уточнили, по какой статье.

Контекст:

16 ноября Ковалев сообщил, что 15 ноября попал в ДТП. “Я был трезвый, о чем свидетельствуют тесты, сделанные по направлению ГБР. Со мной все хорошо, спасибо тем, кто переживает и предлагает помощь”, – заявил политик.

В полиции сообщали, что нардеп получил многочисленные телесные повреждения, среди которых травмы головного мозга и конечностей.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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