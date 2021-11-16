 

На участке Балаклавского проспекта в Москве высадили липы и сирень

16.11.2021, 20:52, Разное
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Этой осенью и в начале зимы на улицах Москвы и вдоль вылетных магистралей высадят свыше 16 тысяч деревьев и кустарников. Зеленые насаждения очень нужны растущему мегаполису, ведь они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень в летние жаркие дни и просто украшают город.

Недавно завершилась работа по озеленению участка Балаклавского проспекта. На нечетной стороне от Севастопольского проспекта до Керченской улицы высадили 87 деревьев и более 40 кустарников. Работы велись поздно вечером и ночью, чтобы не доставлять больших неудобств автомобилистам.

Для озеленения Балаклавского проспекта были выбраны деревья и кустарники с густой кроной, поскольку движение по магистрали достаточно интенсивное. Такие растения быстро адаптируются к условиям мегаполиса, весьма устойчивы к ветру и морозам.

Проспект украшен 20-летними липами. Их высота – примерно семь метров. Также здесь появилась сирень разных сортов. Деревья высаживали в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне был уложен дренажный слой. Стволы укрыли тростниковой оплеткой. Так их защитили от механических повреждений.

Кстати, деревья и кустарники, которые высаживаются на московских улицах, выращиваются в специальных питомниках. Их пересаживают каждые три-четыре года, формируя тем самым устойчивую корневую систему.

Сообщается, что до зимы на Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, улице Милашенкова, Ломоносовском, Мичуринском, Балаклавском и Ленинградском проспектах, Большой Черкизовской улице и территории возле транспортно-пересадочного узла “Лефортово” высадят липы, рябины, клены и сирень.

Ранее “Дни.ру” писали, что в рамках комплексного благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица высадят 257 деревьев и 7,9 тысячи кустарников. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что новые растения появятся на улицах Большие Каменщики, Симоновский Вал, Велозаводская и Липецкая, Новоспасском проезде, проспектах Андропова и Пролетарском проспекте.



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