Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года

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16.11.2021, 20:52, Разное
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Главный санитарный врач России Анна Попова продлила действие мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до 2024 года. Соответствующее постановление руководителя Роспотребнадзора было обнародовано во вторник.

Документ вступает в действие со среды, 17 ноября 2021 года. В нем указано, что гражданам, переболевшим ковидом или прошедшим полный цикл вакцинации в течение полугода больше не обязательно соблюдать двухнедельную самоизоляцию после контакта с инфицированными людьми. При этом у них не должно быть симптомов заболевания, сообщает Vse42.ru.

Напротив, если граждане не перенесли COVID-19 ранее и не делали прививку, им придется отправиться на карантин по месту жительства. Коронавирус в России сегодня вынуждает таких людей пребывать в изоляции в течение не менее двух календарных недель с момента последнего контакта с потенциальным зараженным ковидом, передает Ura.ru.

Кроме того, постановление определяет новые сроки доставки материалов и проведения анализов на коронавирус в лаборатории. Согласно документу, материалы необходимо предоставить на исследование не позднее 24 часов после забора у пациента. При этом анализы пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ теперь имеют первостепенный приоритет. А проводить тестирование на ковид, согласно документу, необходимо через 10-12 дней после общения с инфицированным.

Также Роспотребнадзор по-прежнему предписывает гражданам соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски в общественных местах и придерживаться простых правил личной гигиены – мытья и обеззараживания рук.



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