 

Беженцев начали отводить от белорусско-польской границы

16.11.2021, 20:50, Разное
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Лукашенко поручил организовать им ночлег.

Беженцев, расположившихся у польско-белорусской границы, начали отводить в транспортно-логистический центр. Организовать им там ночлег поручил Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

По данным корреспондента РИА Новости, число ушедших мигрантов может достигать 150-200 человек. Государственное агентство «БелТа» показало кадры перемещения беженцев. На записи видно, что мигрантов все время сопровождают пограничники в обмундировании, некоторые из них — с собаками.

Как отмечает «Медиазона.Беларусь», на кадрах также можно услышать, как пограничник сначала говорит мигрантам «Стоп, я сказал», а потом «Гоу, я сказал».

В транспортно-логистическом центре для беженцев подготовили матрасы, одеяла, полевые кухни и биотуалеты. При этом часть мигрантов предпочла остаться возле пункта пропуска в Польшу.

Центр для мигрантов. Скрин: трансляция БелТа

Начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда рассказала, что за медицинской помощью после стачек у польско-белорусской границе обратились 6 человек, трое — беженцы, трое — журналисты. По данным польской полиции, во время атаки мигрантов ранения получили 7 полицейских. Двое сотрудников получили травмы головы, у пятерых — травмы рук и ног.

Днем 16 ноября беженцы на польско-белорусской границе начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать в пограничников камни. Погранслужба в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также начала разгонять мигрантов водометом.

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси обострился с начала ноября 2021 года, когда возле пограничного пункта пропуска «Брузги-Кузница» собрались тысячи мигрантов из Ирака и Сирии с сумками и маленькими детьми. Они разбили палатки и развели костры. Беженцы пытаются прорваться в Польшу через проволочные заграждения.

Источник: Новая газета



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