Мнение: Армения просит военной помощи у России

В связи с вторжение Азербайджана на территорию Армении, Армения официально запросила у России военной помощи согласно договору 1997-го года, который обязывает Россию оказать военную помощь в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету Армении.

Пока что запрос сделан устно, но как уверяют армяне, готовится письменный запрос идентичного содержания. Разумеется, какая-либо реакция может быть лишь после официального письменного запроса. Стоит отметить, что буквально на днях местные армянские нацики митинговали против России.

В ходе возобновившихся спорадических боевых действий Азербайджан продолжают отжимать у Армении куски приграничной территории пользуясь военной и политической несостоятельностью самой Армении, где после прихода к власти Пашиняна продолжается непрекращающееся позорище.

Азербайджан возьмет то, что сможет откусить и удержать.

1. Секретарь армянского совбеза заявил, что Армения просит Россию помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года, готовится письменное обращение

2. Если будет возможно решить сложившуюся ситуацию путем переговоров, то речь будет идти о переговорах. Если нет, то попросим предоставить Армении военную технику, чтобы РА смогла разрешить Ситуацию военным путем – Армен Григорян (глава Совбеза Армении)

3. По состоянию на 14:30 ситуация на восточной границе РА продолжает оставаться крайне напряженной. Ведутся локальные бои, в ходе которых противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие различного калибра. С армянской стороны осуществляются адекватные действия. Ситуация контролируется вооруженными силами Армении (с) МО Армении

4. ВС Армениии сегодня совершили широкомасштабную провокацию на государственной границе. В результате ранены двое военнослужащих ВС Азербайджана, которым была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Противник вел интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии из стрелкового оружия и гранатометов различного калибра. С целью предотвращения боевой активности вооруженных сил Армении соединениями ВС Азербайджана, расположенными на Кельбаджарском и Лачинском направлениях, была проведена незамедлительная операция. В результате принятых мер армянские военные были разоружены и задержаны, большое количество оружия различного калибра и боеприпасов изъято в качестве трофеев. (с) МО Азербайджана

5. За последние сутки у армян 10 убитых, 6 раненых и 6 пленных (в Азербайджане заявляют о 22х пленных). Азербайджан признал двух раненых (по заявлениям армян у азербайджанцев были убитые и раненые). Также повреждено несколько единиц техники.(

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