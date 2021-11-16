 

Мнение: Нелегитимный директор ФСБ

16.11.2021, 20:40, Разное
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Сегодня, 16 ноября прнят в окончательном третьем чтении законопроект, позволяющий президенту продлевать  срок службы высших офицеров после достижения ими предельного 70-лнтнего возраста. Инофрмацию об окончании порцедуры голосования по этому закону разместила на своем сайте Государственная дума.

Закон еще должен пройти одобрение Совета Федерации, его еще должен подписать президент. В лучшем случае на это уйдет еще пара дней, если не больше. И только тогда он вступит в силу.

Пока же действует прежняя норма статьи 49 закона «О воинской обязанности и военной службе», регламентирующей прохождение службы в Вооруженных Силах России, в нацгвардии, в МЧС, в ФСБ. А статья 49 закона так и называется «Предельный возраст пребывания на военной службе». Для маршалов, генералов армии и генерал-полковников это 65 лет. И возможность заключать персональные контракты до 70 лет.

В принятом сегодня законе все ограничения снимаются и генералы армии да маршалы смогут оставаться на службе хоть до 100 лет…

Между тем, вчера 15 ноября исполнилось 70 лет директору ФСБ Александру Бортникову. И по действующей на сегодня ст. 49 закона «О воинской обязанности и военной службе» сегодня у Бортникова должен был быть первый день на пенсии. Писал об этом, как и законе, принимаемом специально «под Бортникова» еще в октябре. Но на пенсию генерал армии Александр Бортников  не ушел. Но и новый контракт с ним не может быть подписан, пока не вступит в силу закон, принятый сегодня.

По всему получается, что ФСБ сегодня руководит нелегитимный директор? И  мне интересно, почему Госдума протянула с принятием закона, внесенным президентом еще 19 июля?  Так получилось из-за банального бардака в Госдуме? Или это была спланированная проволочка, чтобы  поставить под сомнение легитимность директора ФСБ?

Фотографи отсюда и  отсюда.  На нижнем снимке Александр Бортников справа

Источник: Ирек Муртазин



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