 

В московском метро начнут штрафовать за отсутствие масок при оплате через FacePay

16.11.2021, 20:31, Разное
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Руководство московского метрополитена рассматривает необходимость пресечения противоправных действий пассажиров, которые снимают маски у турникетов.

Инновационная система оплаты проезда, введенная при участии Департамента транспорта столицы, FacePay списывает денежные средства зарегистрированных граждан на основании биометрических данных.

Однако медицинские маски не дают возможности определить пассажира с достаточной точностью. Проходя через турникеты на станциях метрополитена, поклонники новых технологий вынуждены снимать не только очки и головные уборы, но и средства индивидуальной защиты. В результате чего камера системы FacePay фиксирует не только соответствие биометрических данных, но и серьезное административное правонарушение.

За отсутствие маски в общественном транспорте нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

В ближайшее время граждане, оплачивающие проезд посредством FacePay, получат “письма счастья” с требованием уплаты штрафа. На бланке будет присутствовать вся информация о времени и месте правонарушения и фотография нарушителя.

Часть собранных средств будет направлена на ежегодное благоустройство у станций метрополитена.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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