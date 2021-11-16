 

Рогозин обсудил безопасность на МКС с главой НАСА

16.11.2021, 20:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГенеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что провел телефонный разговор с главой НАСА Биллом Нельсоном. По словам гендиректора, руководители договорились двигаться дальше и заниматься безопасностью экипажей на МКС.

Разговор состоялся в 19.00 по Москве. 

«Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы», – написал Рогозин в Telegram.

Он выразил надежду, что скоро состоится встреча с главой НАСА и ждет коллегу в Москве, так как сам отправиться в США не может.

Ранее сообщалось, что эксплуатация Международной космической станции продлится до 2027-2028 годов, об этом говорил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Он подчеркивал, что использование будет максимальное выгодное. Пока специалисты заняты проработкой нескольких проектов по использованию станции после указанных сроков. 



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