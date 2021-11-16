Привившимся российскими вакцинами спортсменам разрешили приехать на ОИ без карантина

Спортсмены, которые прошли вакцинацию от коронавируса одной из российских вакцин, смогут по приезде в Китай для участия в Олимпийских играх 2022 года не соблюдать карантин, сообщил заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

«Спортсмены, которые привились отечественными вакцинами, могут спокойно въезжать в Пекин на Олимпиаду без ограничений. Для всех остальных действует правило 21-дневного карантина. За сборную РФ мы спокойны, потому что все вакцинированы и находятся под наблюдением врачей», – приводит РИА «Новости» слова Морозова.

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Зимние Олимпийские игры-2022 состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Напомним, в российскую делегацию на Играх в Пекине вошли 450 человек.