В ООН призвали Баку и Ереван решать вопросы мирным путем

ООН обратился к Еревану и Баку, прося проявлять сдержанность и решать вопросы мирным путем. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы сейчас получаем определенную информацию. Но определенно, мы следим с беспокойством за сообщениями о последней вспышке насилия. И нам нужно будет проверить эти сообщения», – цитирует Хака РИА «Новости». Заявление прозвучало на брифинге.

Стороны он призвал проявлять сдержанность и действовать в соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным 9 ноября, все вопросы решать мирным путем. Также Хак сообщил о желании избежать какой-либо эскалации, которую наблюдали ранее.

Напомним, 16 ноября МИД Армении заявил, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку, что привело к жертвам. В результате конфликта были пленены 12 армянских военных, уничтожено и выведено из строя около десяти единиц военной техники.

Азербайджан заявил, что ситуация на границе с Арменией была ответом на действия армянской стороны, а сама обстановка продолжает быть напряженной.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие ухудшение конфликта.