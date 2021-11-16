Мнение: Гуманизация школы, положительная и отрицательная социализация

1. Не всё так плохо в современной школе. В некоторых отношениях за прошедшие 30 лет она демонстрирует заметный прогресс. Стали лучше учебники истории, резко вырос уровень преподавания английского языка. Некоторые усматривают поводы для оптимизма и в более фундаментальных вещах. Коллега monetam, например, считает, что отношения между одноклассниками теперь стали более гуманными:

https://monetam.livejournal.com/1728763.html

Что я заметил — так это то, что в школах стало меньше насилия.

Школьная драка сейчас — это ЧП, а раньше — в общем-то считалось явлением ненормальным, но заурядным, и не стоящим особого выделения, как испачканные брюки по дороге домой.

То же самое и с буллингом: сейчас это рассматривается как нечто совсем ужасное и достаточно новое явление. А в прежние времена — так на это и внимания не обращали. Ну, травят, подчас очень зло, игнорируют кого-то там в классе — ну и бог с ним, со временем и возрастом перетерпится.

Причём не то, чтобы дети сейчас стали ну совсем иными. Просто прибегать к силе стали реже; более того, подобные методы сместились в среду детей, так скажем, из неблагополучных семей.

На это наверняка последует возражение: а как же случаи стрельбы в школах? В этой проблеме, очевидно, виноваты не школы, а журналисты и СМИ, которые рекламируют подобные террористические акты, вдохновляя новых дурачков. Если запретить писать про стрельбу в школах иначе, как за пейволлом, если называть психопатов не «стрелками», а какими-нибудь презрительными и обидными прозвищами, стрельба в школах быстрой сойдёт на нет.

Что же касается обычных проявлений физической или вербальной агрессии, возможно, их и вправду стало меньше. Во-первых, с советских времён общество в принципе стало значительно мягче и добрее — эмигранты не узнают страну, приезжая к нам после долгого перерыва. Кроме того, явные проявления буллинга со стороны одноклассников или учителей теперь можно легко зафиксировать на смартфон.

2. Мнения читателей по поводу пользы от школьной социализации разделились. Блогер vasloh в комментариях выступает в защиту школы:

https://olegmakarenko.ru/2266828.html?thread=828112588#t828112588

Школа — это как космический корабль, в который загрузили толпу оболтусов и несколько взрослых, чтобы они долетели до Туманности Андромеды. Взрослые точно не долетят, но пока не окочурились следят за детишками, а пока каждый из них передает детям небольшой багаж знаний по своей специализации — далеко не всем пригодится углубленные знания по ботанике, химии, английскому и т.д., но будет возможность выбора — кто-то все-таки станет химиком, а кто-то наоборот.

Детишки, как и любая кучка людей, согнанная в одно место, действуя интуитивно в соответствии с психологическими законами, продиктованными эволюцией и небольшим опытом жизни в своей семье, создают маленькое игрушечное общество со своей иерархией, в том числе дельта-самками и эпсилон-самцами. Но детей не просто так согнали в одно место, еще и просматривается какая-то интуитивная общая цель (помимо вынужденного времяпровождения), они связаны друг с другом общим делом. Возникают устойчивые и неустойчивые группы по интересам, разгораются маленькие информационные войны, неформальные соревнования, ставятся интуитивные подростковые эксперименты. “А что будет, если я скажу Машке, что она дура?” — “Нет, лучше не говорить машкам, что они дуры…” или, наоборот “О-го-го, машкам, оказывается, НАДО говорить, что они дуры!” (сильно зависит от возраста и интонации). Потихоньку меняются цели, ценности, поведенческие реакции и стратегии — на глазах друг у друга. Дети растут и взрослеют вместе. Заимствуют друг у друга идеи и интересы. Немаловажно, и то, что классы смешанные — это отдельная большая тема для обсуждения.

В отдельных местах может не повезти с контингентом, но подавляющее большинство детей у нас более-менее нормальные. Мои дети учились в общей сложности в пяти разных школах (правда, только в городских), я — в четырех (поселковых и деревенских, плюс несколько раз был вожатым в лагерях низшего уровня), никакой особой уголовщины не было (драки бывали), жестокой травли, такой, как показана в типичных американских фильмах, тоже не встречалось. Хотя не сказать, что была тишь да благодать — издевки и конфликты бывали. Впрочем, они и в вузе, и во взрослых трудовых коллективах имели место быть.

Одиночное обучение больше похоже на ракету с одним космонавтом внутри, сочетающим чтение книг и фильмов с сеансами видеосвязи (с парой взрослых наставников). Можно получить терпеливого и высоконравственного робинзона, но высок риск сломать человека и в лучшем случае получить князя мышкина, а в худшем — избалованного тунеядца. Проблемы в общении с противоположным полом практически гарантированы.

Лично я бы выбрал своему ребенку домашнее обучение только в самом крайнем случае, даже если бы пришлось ездить с ним в школу на другой конец города.

3. Читательница Екатерина Екатерина на Дзене, напротив, считает, что школьная социализация не нужна:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/chto-vskryla-vosmiletniaia-vunderkind-6176634e30e2c82f21790e7d#comment_970997453

Относительно социализации — на мой взгляд, в школах идёт социализация со знаком минус. Дети не видят реальной жизни, они ограничены только сверстниками, от которых реального жизненного опыта тоже не получишь. Хуже того, они учатся потребительскому отношению к родителям, завидуя тем, на кого родители тратят больше денег.

Дети не умеют выбирать себе среду, они вынуждены приспосабливаться к классу. Увы, даже во взрослой среде сложно встретить позитивные примеры коллективов, а в детской и подавно. Имхо, свободный выбор окружения мог бы эту проблему исправить. Любители спорта будут дружить с такими же спортсменами, айтишники с айтишниками, хулиганы с хулиганами, и все они не будут друг другу мешать. Постепенно и при желании ребята будут расширять сферы общения, учась общаться с разными людьми, но ненасильственно.

Относительно учителей — это отдельная проблема. Представьте себе, что у вас не 1-2 начальника, а целых 15, и все считают свои задания главными. Вот это чувствует ребенок в школе. Причём, учителя, как и начальники, имеют свои симпатии и антипатии, которые переходят в оценки. Хорошо ли это? Не лучше ли ребёнку учиться у бесстрастной компьютерной программы?

Ещё одна проблема школы — это упор на дисциплину, а не результат. В итоге мальчики, в среднем менее склонные к дисциплине, показывают худшие результаты, чем девочки. Зубрилки-отличницы же, несмотря на формальные оценки, мало что реально усваивают и зачастую не могут эти знания применить на практике.