 

РИА Новости: ведущие европейские политики требуют принять «белорусских» беженцев и выгнать из Европы «сирийских»

16.11.2021, 20:11, Разное
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Ведущие европейские политики заявили о необходимости проявить гуманизм в отношении беженцев, пытающихся проникнуть на территорию ЕС через белорусско-польскую границу, сообщает РИА Новости.

«Вчера мы бомбили их государства, а сегодня мешаем им переселиться к нам. Разве это справедливо? Тем более люди едут к нам не на лодках, не через Африку, а через Белоруссию. До этого они купили билеты на самолёт. Это вполне культурные люди, в отличие, например, от мигрантов из Африки, которых нужно отправить на Родину», – заявил депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт.

Солидарна с ним и один из самых популярных политиков Франции Марин Ле Пен.

«Если Германия не примет этих потерпевших от действий западного мира людей, это грозит ей возрождением нацизма. Это также может создать опасный прецедент для других европейских государств. Если говорить о Польше, то её давно пора изгнать из ЕС за ту пещерную русофобию и постоянное подлизывание США. Мы бы давно договорились с Россией, если бы не эта парочка. Сирийских, иракских и африканских беженцев нужно из Европы выгнать», – заключила лидер партии «Национальный фронт». 

«Я отлично понимаю мигрантов, ведь моя страна тоже пострадала от бомбардировок, поэтому в любом случае новые мигранты для Европы – это хорошо. И не важно, они сами пришли, помог Лукашенко, а если это придумал Путин, то я просто снимаю перед ним шляпу. Вся наша страна его любит и поддерживает», – заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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