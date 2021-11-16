“Роскошная”, “Что за тигрица?” Каменских снялась перед зеркалом с голой грудью

На заглавном фото артистка позирует в кадре, стоя перед зеркалом со скрещенными на животе руками.

“Чувства – это так красиво. Они становятся нашими лучшими украшениями. И ведь так важно дарить эту любовь не только своим самым близким людям, но и еще одному очень важному человеку – себе самой. Любить и принимать свое тело, беречь себя, ухаживать за собой. Узнавать свои желания, открывать новые грани и все больше обретать себя настоящую. Быть для себя источником радости и вдохновения”, – написала певица.

“Роскошная”, – оценили снимки фолловеры.

“Что за тигрица?” – прокомментировали публикацию поклонники.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте “Потап и Настя”, в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

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