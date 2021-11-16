Ляшко объявил о запуске Telegram-бота, с помощью которого можно узнать количество COVID-вакцин в прививочных пунктах

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал на онлайн-брифинге 16 ноября, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Узнать об актуальном количестве вакцин в конкретном пункте прививания можно, не выходя из дому, с помощью Telegram-бота “Медицинских закупок Украины”. Используя геолокацию с пользовательского телефона, этот бот поможет найти ближайшие пункты вакцинации, а также покажет количество имеющихся в этом пункте вакцин и их вид. Информация обновляется ежедневно на основе отчетов, которые пункты прививания подают в информационную систему MedData”, – сказал он.

В Минздраве уточнили, что бот COVID19_Ukraine отвечает на распространенные вопросы, касающиеся коронавируса в Украине. Бот доступен по этой ссылке.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев COVID-19, умерло почти 78 тыс. человек, выздоровело 2,7 млн заболевших.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна прошла пик этой волны COVID-19.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Минздрава, 96,5% умерших от осложнений COVID-19 в период с августа по октябрь не были привиты двумя дозами вакцины, полный курс вакцинации за этот период не прошли 94,3% госпитализированных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 16 ноября в стране сделали более 21 млн прививок от коронавируса, первую дозу получили 12,3 млн человек, обе – почти 8,9 млн.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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