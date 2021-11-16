53-летняя Карла Бруни показала старшую на четыре года сестру – известную актрису

“С днем рождения, моя дорогая сестра”, – подписала снимок Карла Бруни.

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Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial)

Контекст:

Бруни-Тедески дебютировала в кино в 1987 году, сыграв роль в фильме режиссера Патриса Шеро “Отель “Франция”.

В 2003 году она презентовала свою первую режиссерскую работу – фильм под названием “Легче верблюду…”.

В 2012 году сестра Карлы Бруни рассталась с французским актером Луи Гаррелем после пяти лет отношений. У них есть приемная дочь Селин, которая родилась в Сенегале.

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