На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков получил ранение украинский военный

С начала суток российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Возле Причепиловки – из стрелкового оружия.

В сторону Новотошковского оккупанты трижды открывали огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Майского противник обстрелял позиции сил ООС из автоматических станковых гранатометов. В районе Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм.

Украинские позиции возле Новозвановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм. В сторону населенного пункта Муратовое боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Силы ООС открывали по российским оккупантам ответный огонь.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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