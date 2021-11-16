 

На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков получил ранение украинский военный

16.11.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С начала суток российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Возле Причепиловки – из стрелкового оружия.

В сторону Новотошковского оккупанты трижды открывали огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Майского противник обстрелял позиции сил ООС из автоматических станковых гранатометов. В районе Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм.

Украинские позиции возле Новозвановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм. В сторону населенного пункта Муратовое боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Силы ООС открывали по российским оккупантам ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1240399253119355

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

01.05 / НАСА сочло Харрис «идеальным кандидатом» для руководства космической политикой

06.08 / Минфин предложил увеличить штрафы за возникновение лесных пожаров

10.09 / WT – повышать налоги или снижать пенсии — эксперты посчитали, как пандемия скажется на соцзащите США

05.09 / Спецслужбы США выявили «подозрительных» афганцев среди эвакуированных

23.04 / В Украине ежедневно регистрируют около 570 сообщений о домашнем насилии – Офис генпрокурора

04.08 / О’Брайен вновь приступил к работе в Белом доме

22.09 / Лёгкая шизофрения – шведский эксперт об отправке бомбардировщиков США в Европу

26.06 / Наводнение в Западной Украине. Прокуратура зарегистрировала производство по факту экоцида из-за незаконной вырубки лесов

02.07 / Посольство Великобритании перед матчем Евро 2020 против Украины пожелало украинской сборной в ближайшем будущем сыграть в освобожденном Донецке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика