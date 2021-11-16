 

Новые услуги ЗАГС стали доступны во всех московских офисах “Мои документы”

16.11.2021, 19:58, Разное
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Центры госуслуг “Мои документы” в Москве существуют уже 10 лет. За это время жители столицы привыкли, что услуги предоставляются достаточно быстро. В городе уже 134 таких офиса, шесть из которых – флагманские центры. “Мои документы” продолжают открываться в новых, самых удобных для горожан местах, перечень услуг становится все шире.

Так, во всех центрах теперь можно получить услуги ЗАГС: например, зарегистрировать брак, получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в документы. До недавнего времени эти просьбы выполняли лишь 87 офисов. С октября 2021-го москвичи получили свыше 60 тысяч повторных свидетельств и справок, а брак зарегистрировали свыше 5,6 тысячи пар.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что офисы “Мои документы” работают каждый день без перерывов с 8:00 до 20:00, а флагманские центры открыты до 22:00.

“В трех флагманах — в ВАО, САО и ЮВАО — есть специально оборудованные залы с фотозонами, где молодожены могут сделать красивые свадебные фотографии”, – отметила она.

Для получения большинства услуг необходима предварительная запись. Ее можно оформить на сайте mos.ru, выбрав дату и время. А на портале “Госуслуги” можно подать ряд заявлений онлайн, после чего явиться в удобный день в офис “Мои документы” для получения услуги. Кстати, все сотрудники прошли обучение по специальной программе, которая была разработана учебным центром совместно с сотрудниками Управления ЗАГС Москвы.

На данный момент в центрах “Мои документы” предоставляется свыше 280 госуслуг, 98% из которых можно получить по
экстерриториальному принципу.

Ранее “Дни.ру” писали о том, проверить работу сердца на кардиокресле можно в 25 московских центрах “Мои документы”. Для этого необходим полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Результаты обследования появляются в электронной медицинской карте. Кардиограмму смогут посмотреть терапевт и профильные специалисты. Если будут обнаружены патологии, придет SMS-сообщение с приглашением на прием к врачу.



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