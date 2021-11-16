Мнение: Куар-коды как путь к коммунизму

Внезапное введение куаркодизации в масштабах всей страны федеральным законом (!) наводит на мысль, что, возможно, главной целью всего процесса неуклонного отъема прав и свобод у населения она и являлась с самого начала; не «победа над ковидом» и даже не всеобщая вакцинация, а именно она, родимая. Голикова уже проболталась, что

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «QR-коды должны стать столь же важным документом, как паспорт».

Напомню, что власти объявили – с 1 февраля по всей стране без предъявления «сертификата о прививке» (он же в просторечии «куар-код») нельзя будет летать на самолетах, ездить в поездах, ходить в кафе и рестораны, кинотеатры и театры, фитнес-клубы и любые учреждения торговли, кроме (пока!) продуктовых. При этом, согласно задумке, в самом куар-коде будут зашифрованы не только сведения о прививке, но и вообще все сведения о человеке – ФИО, дата рождения, пол, возраст, место проживания и т.д.

Изменения настолько масштабные, что тут, похоже, часть даже самой упоротой части «либерального истеблишмента» начала что-то подозревать, и с ее стороны даже послышалось слабое блеяние – мол, да, мы согласны, что проколоть нужно всех и без всяких сантиментов, но куар-коды – может, это все же чересчур? Очень осторожно, виляя хвостом, против куар-кодов высказался Дмитрий Быков, даже «иностранный агент» телеканал «Дождь» позволил себе усомниться в «эффективности» куар-кодов – правда не с точки зрения ущемления прав и свобод, а исключительно «с точки зрения экономики». Ну, с другой стороны – истеблишмент же либеральный, какие ему права и свободы? Он же про экономику…

QR как паспорт

Однако мало кто понимает, в чем же реальная цель куар-кодов – дальше того, что он «заменит паспорт», размышления обычно не идут. Хотя можно было бы задать вопрос: если цель, по Голиковой, сделать куар-код сначала «таким же важным, как паспорт», а потом и вовсе «заменить им паспорт» – то почему все проводится в обстановке такой чрезвычайщины? В конце концов, мы же понимаем – цифровизация на дворе, то, сё. Почему бы просто не объявить «постепенную замену» – чтобы паспорт не таскать в кармане, а гордо предъявлять везде свой смартфон? Это ведь стильно, модно, молодежно!

Очевидно, что дело не в простой «замене», и куар-код – это будет не совсем паспорт. А точнее – это будет гораздо большее, чем паспорт. Очевидно, что в концепции, которую на наших глазах проводят в жизнь (причем проводит, очевидно, даже не российское правительство – ИМ проводят), куар-код из «удостоверения личности» превращается в ПРОПУСК. Например, в то же кафе. Или в цирк. Или в магазин стройтоваров.



QR как пропуск

Так что же, новый куар-код – это не паспорт, а пропуск?

Нет, этот ответ тоже неполный. Пропуск – но тоже непростой.



QR как отмена денег

Если еще вдуматься – становится ясно, что куар-код есть инструмент… снижения покупательной способности денег, а в пределе – и вовсе их отмены. В этом нетрудно убедиться. Допустим, у вас полный кошелек денег, но нет куар-кода, а вы хотите, к примеру, пообедать в кафе. Что это будет означать после 1 февраля? Что ваши деньги БЕССИЛЬНЫ купить вам обед, в этом смысле они для вас – пустые бумажки. И точно так же ваши деньги не смогут купить вам билет на самолет, на поезд, в цирк и на концерт Аллы Пугачевой.

Тут сам собой вспоминается великий роман «Золотой теленок» – и даже видится в новом свете. Остап Бендер в последних частях романа уже раздобыл себе заветный миллион – но с огорчением убедился, что в условиях строящегося совка он почти не имеет возможностей его потратить. Из нашего 21 века мы сегодня понимаем, в чем дело: Остап в стране Советов был как бы «непривитый», соответственно – не имел куар-кода, поэтому его, хоть с деньгами, хоть без – никуда не пускали. Он не мог ни вселиться в гостиницу, ни сходить в ресторан, отданный под «мероприятие». Разочарованный Остап, как мы помним, в конце решился бежать за границу – но за границу его бы легально не выпустили (нет куар-кода!), а нелегально – не впустили (опять же – нет куар-кода!) Вот так вещь из 20-х годов 20-го века становится абсолютно «жизненной» в 20-х 21 века…

Причем заметьте – деньги снижают свою покупательную способность не «вообще» (как в случае с инфляцией), а как бы конкретно у вас, в вашем кармане. Правда, если таких как вы лишенцев будет 60% – то, очевидно, замедлится скорость обращения денег во всем потребительском секторе, а ведь коэффициент монетизации (наполненности экономики деньгами) в России и так один из самых низких среди развитых стран. В результате, естественно, потребительский сектор (и так не шибко развитый) начнет усиленно отмирать – но эту жертву, похоже, власти с легкостью готовы принести. ЗАЧЕМ? Да потому что не для экономики это все делается – канал Дождь мог бы уже догадаться…

Но если не для экономики – то для чего? Кто-то скажет, что «для победы над эпидемией» – но столь громоздкий инструмент явно гораздо шире любой «пандемии», тем более такой хилой, как нынешняя (за почти два года она «выкосила» порядка 0,05% населения Земли – в резне между тутси и хуту в Африке погибло всего лишь в 2 раза меньше). Невозможно поверить, что в России сначала переделают все законодательство под удушение прав и свобод, а через 4 месяца снова переделают на «как было». Нет – права отменяют вовсе не для того, чтобы их когда-то возвращать.

QR как прописка

Но тема денег – это теплее, пойдем далее по ней. Если еще чуть посмотреть вглубь, мы увидим, что куар-коды действуют на деньги в наших карманах с двух сторон: с одной – они снижают их покупательную способность, с другой – не дают нам их заработать. В Перми и по всей Италии, как известно, людей без куар-кодов УЖЕ попросту не допускают на работу в офис, а в ряде регионов (и стран Европы) уже действует «правило», что не получившие куар-код граждане должны быть «отстранены от работы без сохранения содержания», то есть, попросту говоря, уволены. А это на что похоже?

Люди с советским прошлым хлопнут себя по лбу: «Ба! Да это же прописка!» Бинго! Конечно – в данном аспекте куар-код выступает именно как аналог прописки! Старики помнят знаменитую советскую формулу «заколдованного круга», портившего жизнь миллионам советских людей: «Без прописки не принимают на работу, а чтобы получить прописку, надо иметь работу».

Однако тут куар-код оказывается куда более гибким инструментом, чем банальная советская «прописка». Прописка всего лишь привязывала человека географически – к «постоянному месту жительства». С куар-кодом возможности много шире: легко вообразить, что в дальнейшем куар-код можно будет – нажатием нескольких кнопок – отрегулировать так, чтобы он исключал для человека не тотально ЛЮБУЮ работу, а, например, конкретно его нацеливал на работу только в определенной отрасли, или, например – дозволял работать только, скажем, в сферах тяжелого физического труда. Скажем, тебе по куар-коду можно работать в офисе – а тебе только на свежем воздухе и с кайлом в руках; тебе с твоим куар-кодом положено быть продавцом, а тебе – только инженером.

QR как партийность

А что помешает перенастроить куар-код для сферы образования? Скажем, с твоим куар-кодом ты можешь получать образование не выше среднего, а с твоим – можно попробовать и высшее. В СССР именно такое ограничение действовало для всевозможных «лишенцев», то есть «выходцев из семей эксплуататорских сословий». Им, скажем, официально запрещалось получать высшее образование.

А еще можно использовать куар-коды для ограничения карьерных возможностей одних и возвышения других. Скажем, с твоим куар-кодом твой максимум – начальник среднего звена, а с вон его – можно претендовать на роль предпринимателя, начальника или даже олигарха. С олигархами тоже можно будет просто: сегодня ты олигарх, а завтра тебе отключили куар-код, и ты даже в банк не можешь зайти, чтобы деньги снять.

Какой аналог такой функции мы можем подобрать из советских времен? Советских опять посетит озарение: конечно же, ПАРТИЙНОСТЬ! Все в совке знали, что для «не членов партии» возможности карьерного роста были ограничены, равно как и наоборот: «исключение из партии» (читай – лишение куар-кода) означало мгновенное увольнение и превращение в изгоя, зачастую – в человека, которого не принимали ни на какую работу, только на «самую непрестижную».

Итак, перечислим: замена паспорта, обесценивание денег, прописка, партийность… какие еще артефакты вроде бы забытого СССР призван возродить куар-код?

QR как условное гражданство

Мы забыли самую главную особенность – привнесение условности. В чем, по сути, главное отличие паспорта в прежнем смысле от куар-кода в терминах «новой нормальности»? Вроде бы то и другое – удостоверение личности, но! Паспорт – это безусловная собственность гражданина, свидетельство его ПРАВ. А куар-код – это условный атрибут. У тебя есть куар-код – но при соблюдении некоторых условий. На сегодня это – наличие «сертификата о прививке», однако ничто не мешает в дальнейшем добавлять в качестве «условия наличия» любые другие требования к гражданину.

На что это похоже? И опять пережитки советского прошлого тянут руку – мы знаем, мы знаем! Это ГРАЖДАНСТВО!

Конечно, ДА. Мы знаем, что, скажем, в США (по крайней мере, до последнего времени) гражданство для рожденного на территории США было принципиально неотчуждаемым атрибутом. То есть урожденного гражданина США лишить гражданства невозможно в принципе. А вот в СССР – это было можно! Советская власть любого могла лишить гражданства СССР, и охотно этим инструментом пользовалась – правда, в основном попутно высылая «лишенца» за границу.

Куар-код и в этом случае является творческим развитием советского опыта. Можно сказать, что он как бы впитал в себя опыт не только СССР, но и его частей, таких, как Прибалтика – в которых уже после развала Союза ввели экзотический институт «неграждан». Куар-коды позволяют по выбору превращать в «неграждан» хоть всех. Вообще, итогом введения куаркодизации станет превращение понятия «гражданин» в нечто условное, то, что можно отозвать в любой момент. Сегодня ты – гражданин, а завтра – нет (и чему тут завидовать, товарищ Маяковский?)

QR как реальный коммунизм

Подведем итоги: куар-коды по какому-то странному совпадению возрождают почти все вроде бы забытые и вроде бы преодоленные особенности будто бы канувшего в Лету Советского Союза (не к ночи будь помянут). Случайность ли это? Особенно если иметь в виду, что то же самое, по верному замечанию тов. Пескова, происходит сейчас во множестве стран Европы, Америки и Азии?

Очевидно, что нет. Столько совпадений не может быть случайностью. Ключевой момент, на мой взгляд – это очевидное поползновение куар-кодов (они же «зеленые паспорта» в странах Запада) к отмене денег. Для какого строя у нас характерно стремление к отмене денег? Бывшие советские опять тянут руку – и они опять правы: да, отмена денег – это коммунизм.

Именно к нему всё и сводится. Это же объясняет, «при чем тут СССР». Советские люди всю жизнь терпели дефицит, ограничение прав и отсутствие демократии, поскольку свято верили, что «все не зря» и что если еще немного потерпеть, то или они, или хотя бы их внуки все-таки будут «жить при коммунизме». Они не знали Главную Тайну Советской власти (которую так и не выдал никому Мальчиш-Кибальчиш) – что при коммунизме они и живут. То, что их окружало всю жизнь – это и был коммунизм, и никакого другого коммунизма не бывает. Ничего – на старости лет советские снова окунутся в него, как бегемоты в старое знакомое болото.

И вместе с ними – со страхом, отвращением и безнадежностью – окунется весь мир.