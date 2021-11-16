 

Мнение: Политика одного Китая

16.11.2021, 19:50, Разное
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Вашингтон придерживается принципа "одного Китая", заявил американский лидер Джо Байден на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Центральное телевидение республики. "Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем", — добавляется в материале.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заверил коллегу, что готов предпринять решительные меры, если сепаратистские силы на острове перейдут черту, передает агентство Синьхуа.

Китаю стоит помнить, что США тоже достаточно уважительно относились к идее Саддама Хусейна восстановления исторических прав на территорию Кувейта, захваченного у исторического Ирака династией Ас-Сабахов. До восстановления справедливости. Ну, а потом, как известно…

Китай, конечно, не Ирак, а товарищ Си — не Саддам. Но «политика одного Китая» — штука двусмысленная. В конце концов, Тайвань — это тоже Китай. И как знать, о какой именно версии Китая говорит Байден.

Стоит учесть, что Китай, если рискнет задавить «сепаратистов», мгновенно станет изгоем в регионе — у всех стран есть претензии друг к другу, и мир в регионе держится исключительно на молчаливом признании существующего статус-кво. Прецедент попытки пересмотра итогов Второй мировой будет воспринят предельно негативно, и США, не шевельнув и пальцем, создадут гигантскую коалицию против Китая, к которой немедленно подтянутся страны, впрямую не относящиеся к региону — скажем, та же Индия.

Вряд ли в Пекине не понимают этого, а потому в лучшем случае выражают глубокое удовлетворение. Но практические шаги — это совсем другое.

Источник: Эль Мюрид



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