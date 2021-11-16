Вселенная посылает тайные знаки: как понять, что человек — ваша судьба

Часто, когда в нашей жизни появляется новый человек, нам хочется верить, что именно он – тот, кого нам подготовила сама судьба. Даже те, кто не приветствует мистику, ищут тайные знаки, чтобы удостовериться – эта встреча не случайна. Давайте узнаем, как понять, что новый знакомый не просто обычный человек, а ваша судьба.

Родство душ: что это?

Поклонники эзотерической науки наверняка встречали понятие «родственные души». Что же это такое? Такие люди предназначены друг для друга самой судьбой, поэтому их встреча заранее предопределена. Очень важно знать признаки, по которым вы сможете без труда определить родственную душу среди других.

У вас общие жизненные позиции: интересы, принципы, представления о жизни. Вам не составит труда найти темы для увлекательных диалогов, вам интересно даже находиться рядом. С первых минут общения возникает ощущение того, что с этим человеком вы общаетесь достаточно давно. Он говорит начало фразы – вы готовы завершить ее. Одинаковые слова-паразиты, сходная мимика, один и тот же любимый анекдот – все эти мелочи – на самом деле сигналы Вселенной, на которые стоит обращать внимание.

Внимание к признакам

Часто перед встречей с тем, кто предназначен вам самой судьбой, вы будете видеть пророческие сновидения. Высшие силы таким образом предупреждают вас сохранять бдительность и держать глаза широко раскрытыми, чтобы не упустить своего избранника.

Бывало ли так, что, будучи знакомым с человеком всего пару минут, вы испытывали сильнейшее ощущение, что знаете его всю жизнь? Если да, то ваша встреча была запланирована самой судьбой.

Также о планах Вселенной говорит и ощущение дежавю – чувство, что все повторяется, что данная цепочка событий в вашей жизни уже происходила.

Еще один признак – совпадения. Сначала на них можно попросту не обратить внимания: не имеет значения, что у нового знакомого сестру зовут так же, как вашу, что он может рассказать похожие жизненные истории. Но постепенно вы станете замечать, что общего у вас гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

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«Влюбленные часов не замечают», – говорит русская пословица. Однако аналогичное ощущение возникает и тогда, когда вы находитесь рядом со своим человеком. Даже часы общения не вызывают скуку, вам всегда есть что обсудить, а расставание на непродолжительное время вызывает дискомфорт.

Еще один признак родства душ – ощущение предопределенности, понимание того, что все идет своим чередом – так, как и должно быть. Вы постепенно начинаете осознавать, что ко встрече с этим человеком вела целая цепочка порой самых неблагоприятных событий.

Наконец, обращайте внимание на нумерологические символы, прежде всего повторяющиеся цифры, которые чаще всего – подсказки судьбы. Если вы познакомились или встретились с человеком в 06:06, 12:21, 22:22, значит, ваша встреча была спланирована заранее на высшем уровне.

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Признаки судьбоносной встречи

Кроме нумерологии понять перипетии Вселенной помогут знаки. Если вы оказались в месте “икс” совершенно случайно, например опоздав на другую запланированную встречу, возможно, сама судьба привела вас за руку. Во время общения с человеком вы будете испытывать только положительные эмоции: вам легко, приятно, кажется, будто вы знакомы целый век.

Вам не нужно притворяться, часы летят незаметно, эмоциональная связь устанавливается без затруднений, неловкие паузы не повисают. Вы чувствуете, что ваша симпатия полностью взаимна.

Обратимся к нумерологии и астрологии

Рассмотрим, что говорят нумерология и астрология о судьбоносных встречах. Эти мистические науки по-своему интерпретируют идею предназначенности людей друг другу. Например, по звездам астрологи могут определить, насколько люди совместимы, насколько гармоничным будет их тандем.

Нумерологи же работают с датой рождения, рассчитывают числа имени. Поэтому, обращаясь к данным знаниям, вы также повысите свои шансы на то, чтобы обрести родственную душу.