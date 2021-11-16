От бакучиола до масла шиповника: что нужно знать об альтернативах ретинолу для ухода за кожей

Самым известным помощником в борьбе с увяданием кожи является ретинол. Научно доказано, что он может улучшать внешний вид и замедлять старение. Однако не все так просто. Если переборщить с дозой, ретинол способен вызвать шелушение и зуд.

Сейчас в магазинах можно встретить множество косметических средств, производители которых уверяют, что эта продукция не хуже (а иногда даже лучше) ретинола помогает бороться со старением кожи. Давайте разбираться вместе с доктором Деннис Гросс, дерматологом, экспертом по уходу за кожей, что достойно нашего внимания.

Бакучиол

Бакучиол является хорошей альтернативой ретинолу и демонстрирует практически идентичные результаты, но без покраснения и раздражения кожи.

Если вы не являетесь поклонницей ретинола, обратите на бакучиол пристальное внимание. Средство стимулирует выработку коллагена и подавляет активность ферментов, его разрушающих. Оно увеличивает клеточный оборот, уменьшая признаки старения, такие как тонкие линии, морщины, дряблость и фотоповреждения. Бакучиол восстанавливает гидратацию кожи.

Различия

Однако между бакучиолом и ретинолом есть одно существенное различие – химический состав. Он совершенно разный. Бакучиол больше похож на витамин Е и работает как антиоксидант, нивелируя воздействие окислительных процессов на всех слоях эпидермиса.

Дерматолог рекомендует использовать два вещества вместе, а не выбирать что-то одно. Вместе они работают гораздо сильнее и эффективнее, наполняя кожу влагой, замедляя процесс старения, стимулируя выработку коллагена, активно борясь с акне и мелкими морщинками. Но важно учесть один момент: бакучиол является натуральным ингредиентом и может вызвать более сильную аллергическую реакцию.

Гранактивные ретиноиды

Специалисты считают, что это вещество более стабильно, чем ретинол. При этом оно обладает более пролонгированным действием. Это можно считать плюсом, особенно с точки зрения финансов. Ретинол усваивается и выводится быстрее, поэтому использовать его надо чаще. Доктор Гросс говорит, что пока проведено слишком мало исследований, которые давали бы полную клиническую картину. Дело в том, что не все косметологические гиганты используют в своем производстве гранактивные ретиноиды, поэтому вполне естественно, что исследования в этом направлении почти не ведутся.

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Масло шиповника

Бытует мнение, что масло шиповника может быть отличной альтернативой ретинолу, потому что в нем содержится большое количество витамина А. К сожалению, это всего лишь миф. Косметологи говорят, что масло шиповника даже при максимальном содержании витамина альтернативой ретинолу не станет и не даст похожего эффекта.

Научно доказано, что ретинол активно стирает с лица мелкие морщинки и стимулирует выработку коллагена. Однако шиповник не дает похожего эффекта. Правда, масло хорошо питает и увлажняет, но со старением не борется.

Альтернативная реальность

Индустрия красоты с каждым годом вводит в оборот новые альтернативные варианты ретинола. Чтобы найти нужное средство, придется попробовать несколько вариантов. Вполне ожидаемо, что производители будут вкладывать колоссальные деньги в маркетинг, чтобы сделать свой продукт модным. Не поддавайтесь на эти уловки. Не каждый альтернативный вариант будет давать аналогичный ретинолу эффект.

Если вы инвестируете в свою внешность, отдавайте предпочтение проверенным компонентам, которые прошли большое количество исследований и доказали свою эффективность. Используйте только качественные компоненты. Дешевые аналоги будут помогать вам в борьбе с возрастом так же, как обычная вода. Деньги будут потрачены, а результат вас разочарует.