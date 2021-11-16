Задержанных в Польше журналистов RT France обязали выплатить по 300 долларов

Польский суд обязал выплатить двух корреспондентов телеканала RT France, задержанных в Польше на польско-белорусской границе якобы за работу в зоне ЧП без разрешения, 1 200 злотых (около 300 долларов).

Как информировал суд, «оба обвиняемых приговорены к штрафу по 1 200 злотых с заменой в случае неуплаты в течение трех дней на 12 дней ареста, где предполагается, что один день ареста эквивалентен 100 злотым», передает ТАСС.

Примечательно, что сумма штрафа была снижена судом на 200 злотых за один день содержания под стражей после задержания, но суд также обязал ответчиков выплатить Государственной казне по 120 злотых в качестве пошлины и 120 злотых в качестве единовременной выплаты судебных издержек.

«В связи с тем, что обвиняемые не представили ходатайства об обосновании приговора, вердикт вступил в силу 15 ноября 2021 года», – заявили в суде.

Ранее сообщалось, что журналистов RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в эфир и заявили, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно».

Как информировала в понедельник в своем главный редактор RT France Ксения Федорова, после многочасового допроса журналисты вышли на связь и сообщили, что их приговорили к штрафу.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.