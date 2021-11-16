 

В Белоруссии обвинили польских силовиков в применении к мигрантам токсичного газа

16.11.2021, 19:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПольские силовики применили к мигрантам спецсредства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия, которые могут привести к необратимым последствиям для здоровья людей, сообщил заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык.

«Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия», – приводит БелТА слова Малыка.

По его словам, необдуманное применение подобных средств может привести «к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения».

У военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в данных условиях.

«Тем более, что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку», – считает Малык.

Заместитель начальника УСК по Гродненской области Виктор Леган заявил, что следователи дадут оценку применению химическим веществам на границе с Польшей.

«Сегодня в управление Следственного комитета по Гродненской области из медицинского учреждения поступило сообщение, что за оказанием медицинской помощи обратился ряд белорусских и иностранных граждан с телесными повреждениями, полученными в результате воздействия химических веществ. Эти телесные повреждения они получили на белорусско-польской границе. На место происшествия выехала следственная группа из сотрудников управления и специалистов Государственного комитета судебных экспертиз», – сообщил Леган.

После осмотра места происшествия обнаружены, зафиксированы и изъяты следы применения слезоточивого газа с помощью выстрелов газовых гранат, а также следы химического вещества, используемого при применении водометов. Пять граждан обратились с соответствующими телесными повреждениями.

Ранее отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.



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