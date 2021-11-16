Мнение: Признание Ленина о гражданской войне, смена флага Франции и антиреволюционный кандидат

1. Социалисты рассказывают нам, что, мол, гражданскую войну начали вовсе не Ленин с компанией, а нехорошие белые (не принявшие грабительскую революцию и разрушение государства), а то и вовсе какие-то там взбунтовавшиеся чехословаки в мае 1918 года (до этого же, якобы, все боевые действия, запущенные совершившими вооружённый переворот большевиками, были сущей ерундой).

Читатель leonid_vlad, однако, указывает на прямое, искреннее и недвусмысленное признание Ленина, что гражданскую войну начал именно он и его правительство:

https://olegmakarenko.ru/2281757.html?thread=830789917#t830789917

http://leninvi.com/t35/p268

«…на все обвинения в гражданской войне мы говорим: да, мы открыто провозгласили то, чего ни одно правительство провозгласить не могло.

Первое правительство в мире, которое может о гражданской войне говорить открыто, — есть правительство рабочих, крестьянских и солдатских масс.

Да, мы начали и ведем войну против эксплуататоров.»

Выступление В.И.Ленина 10-18 (23—31 января) 1918 года в Петрограде, в Таврическом дворце, где проходил Третий Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Источник: В.И.Ленин, Полное собрание сочинений, т.35 стр. 267-269.

Напомню: ещё в 1914 году Ленин выдвинул лозунг «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую». Коммунисты пытаются оправдать это высказывание Ленина: мол, он обращал этот призыв к рабочим всех воюющих стран, а не только России. Мол, он хотел так добиться мира.

Однако на деле к этому пораженческому лозунгу, при активной агитации вернувшихся через Германию эмигрантов-большевиков, в 1917 году прислушались именно в России, а вовсе не в других странах. Усилиями революционеров российская армия разложилась, и в начале 1918 года Ленин подписал «позорный Брестский мир», подарив немцам нашу победу. Россия с огромными потерями проиграла Первую мировую войну, хотя было достаточно просто ничего не делать — ждать, пока немцы не сдались бы сами, как они и сделали в конце того же года.

Вообще, удивительно, что в России до сих пор стоят тысячи памятников человеку, развязавшему одну из самых кровопролитных и позорных для нашей страны войн, обернувшуюся гибелью многих миллионов и потерями обширных территорий.

В ответ на это коммунисты приводят иностранные примеры: мол, стоят же в Великобритании памятники Оливеру Кромвелю, который развязал гражданскую войну в Англии (так называемую Английскую революцию, как её некорректно называют марксисты).

Это, однако, другое. Во-первых, число памятников Кромвелю можно пересчитать по пальцам, и они имеют скорее завлекательно-туристический, нежели идеологический смысл. Их отнюдь не тысячи, и они не портят английские города своей штампованностью и безвкусицей. Во-вторых, роль лично Кромвеля в ответственности за гражданскую войну несколько преувеличена: по крайней мере, он выступал от имени законно собранного парламента и долго, но безуспешно пытался договориться с Карлом II об организации конституционной монархии; цели «разрушить старый мир до основанья» у Кромвеля не было.

Большевики, напротив, были радикалами, готовыми ради личной власти и своих фантастических идей разрушить Россию, убить миллионы людей. Ленин был образованным человеком, и прекрасно знал про исторические прецеденты – Великую Французскую революцию и Парижскую коммуну – и про ту тяжёлую и кровавую цену, в которую они обошлись Франции. И тем не менее, Ленин сознательно пошёл на насилие, которое многократно превзошло по своим масштабам французский опыт.

2. Президент Франции Эмманюэль Макрон по-тихому, без публичного обсуждения, сменил цвета флага Франции — теперь они стали более тёмного оттенка:

https://lenta.ru/news/2021/11/15/un_peux/

https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_France#/media/File:Flag_of_France_(shade_comparison).svg

Согласно официальному объяснению, это сделано для того, чтобы французский флаг лучше смотрелся на фоне флага ЕС, также синего.

Однако возвращение к тёмным оттенкам триколора (символизирующего «Свободу, равенство и браство») является также возвращением к флагу французской революции и наполеоновской империи, который был идентичен нынешнему.

Возможно, это говорит об усилении левых настроений во Франции, хоть домакроновское правительство социалистов и было непопулярным. Возможно, нынешние французские власти в преддверии выборов пытаются дёшево подыгрывать этим настроениям.

Либо месье Макрон по-прежнему лелеет свои наполеоновские планы, связанные с намерением подмять Евросоюз под Францию и создать общеевропейскую армию (интересно, с кем эта общая армия будет воевать?)

3. Возможный кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступает за традиционные ценности — против бесконтрольного притока мигрантов, против чужой культуры, против LGTV, против толерантности и тому подобного ядовитого псевдолиберализма. Также он выступает за союз с Россией. Цитирую фрагмент из статьи об этом политике:

https://mash.ru/letter/zemmour/

Эрик родился в 1958 году в семье алжирских евреев. Эмигрантов, переехавших в пригород Парижа сразу после того, как на их родине началась война. Из ещё тогда колонии в столицу метрополии. И этот факт — краеугольный камень не только его имиджа, но и исторических взглядов, и политических пристрастий.

В своем эссе «Французское самоубийство» Земмур буквально набрасывается на два столпа легитимности нынешних французских элит: революцию 1789 года и события 1968 года. Но если для большинства интеллектуалов эти даты — источник смыслов и надежд, для Эрика это крах, кризис и упадок. Он уверен, что “прогрессивное” сообщество отбрасывает всё, чего сумела добиться Франция до этого. Революции и мятежи, по Земуру, подрывали сам государственный фундамент, обрекая страну на упадок, войну, разруху.