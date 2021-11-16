 

Диетолог Фус назвала низкоуглеводные и очищающие диеты низкоэффективными

16.11.2021, 19:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-диетолог Светлана Фус высказалась об очищающих и низкоуглеводных диетах. Специалист назвала их низкоэффективными.
На сегодняшний день бытует мнение о том, что сделать рацион более питательным и в то же время здоровым помогут диеты. Светлана Фус заявила, что от подобных экспериментов необходимо отказаться. Когда человек садится на диету, он ограничивает себя в определенных продуктах. Все это противоречит принципам правильного питания. Сами по себе диеты носят исключительно временный характер. Обычно, когда такой режим питания завершается, человек начинает употреблять продукты, в которых себя ограничивал определенное время. В итоге он набирает вес.

Фус заявила, что организму нужны полезные жиры. По словам специалиста, не обязательно готовить пищу на сухой сковороде без масла. Не стоит прибегать к крайностям и выбрасывать желтки куриных яиц, а также красные яблоки.

Чтобы похудеть, необходимо включить в рацион качественную пищу, которая сделает его сбалансированным. Человек должен получить минералы, витамины, иные полезные элементы, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / В Бразилии зафиксирован рекордный рост смертей от COVID-19 среди молодежи

03.08 / Западные сказочники распространяют страшилки о “ЧВК Вагнера”

23.05 / Его все любят, но многие боятся: все секреты тотал лука для женщин старше 50

21.06 / Какой оттенок придать бровям? Это зависит от цвета волос

23.09 / Зеленский процитировал Путин в ООН и оконфузился

08.08 / Факультету журналистики МГУ присвоили имя Маргариты Симоньян

24.10 / Отоларинголог назвал признаки коронавируса, на которые редко обращают внимание

06.09 / Мнение: Хунвейбины в США

29.07 / Ксения Собчак поделилась своим впечатлением об отдыхе в Черногории

14.07 / Sohu: США понесут огромные убытки из-за новейших двигателей РФ ПД-14

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика