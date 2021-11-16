Диетолог Фус назвала низкоуглеводные и очищающие диеты низкоэффективными

Врач-диетолог Светлана Фус высказалась об очищающих и низкоуглеводных диетах. Специалист назвала их низкоэффективными.

На сегодняшний день бытует мнение о том, что сделать рацион более питательным и в то же время здоровым помогут диеты. Светлана Фус заявила, что от подобных экспериментов необходимо отказаться. Когда человек садится на диету, он ограничивает себя в определенных продуктах. Все это противоречит принципам правильного питания. Сами по себе диеты носят исключительно временный характер. Обычно, когда такой режим питания завершается, человек начинает употреблять продукты, в которых себя ограничивал определенное время. В итоге он набирает вес.

Фус заявила, что организму нужны полезные жиры. По словам специалиста, не обязательно готовить пищу на сухой сковороде без масла. Не стоит прибегать к крайностям и выбрасывать желтки куриных яиц, а также красные яблоки.

Чтобы похудеть, необходимо включить в рацион качественную пищу, которая сделает его сбалансированным. Человек должен получить минералы, витамины, иные полезные элементы, пишет портал «Политэксперт».