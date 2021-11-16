Дебютировали – Личное мнение

То ли вчера, то ли позавчера — на днях, короче! — в Москве прошёл бал дебюанток Татлера.

Вы схватились за телефон, чтобы посмотреть календарь? Не нужно, я помню, что на дворе 2021 год.

Серьёзно, кто-то ещё проводит это мероприятие. Что хуже, кто-то ещё туда таскается.



Фото: Соцсети

Девушки, безусловно, все замечательные. Одна похожа на Божену, какой она станет в старости. Рядом с другой, которая ссутулилась неуверенно, какой-то парень невысокого роста на стиле.

Что за стиль? Давайте коротко охарактеризуем его.

Я для себя определяю его так — завтра в сельском ДК дискотека. Приедут парни из райцентра — нужно надеть всё лучшее. Там, ну красное. Яркое. Прозрачное. Чтобы блестело.

Что примечательно, денег в колхозе много — на любой наряд хватит, но гости почему-то одеваются так:

Что ещё хуже, я не совсем понимаю концепцию бала дебютанток. В чём они дебютируют? Задумывалось, наверное, как у Наташи Ростовой — чтобы в том же сезоне и замуж выйти?

Простите, но тогда зачем здесь 30-летняя тётка из Ленинградской области, которую, когда я вижу её, отмыть хочется?

Волосы будто ваксой намазали. Вид неряшливый. Это разведённая вайнерка Ивлеева — дебютирует во второй, что ли, раз? Опять замуж хочется? За Егорку, извините, этого самого?

Нет, я всё понимаю. Родители девочек застряли в гламурных нулёвых. Вон, приглядитесь, какие мамки стоят — как на подбор. Но напомню: на дворе 2021 год!

Молодёжь во всём мире экологична, а не токсична. Путешествуют. Живут, познают мир. Отказываются от брендов. А эти — ну как при Иване Грозном смотр невест устроили! Щёки ещё свеколкой натереть и не отличишь!

Полусветская тусовка настолько устарела в своих чемоданах, настолько протухла, что даже не понимает, как это всё смешно.

А ведь этим девочкам жизнь ещё жить. Вот для них новость-то будет, что над ними все только ржут.

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