 

Аваков: У Зеленского выработалась авторитарная манера. Он загнал себя в ловушку, и теперь из нее очень трудно выйти

16.11.2021, 19:12, Новости дня
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“Это ловушка, в которую он попал, и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось – “я могу все”. И вот это “я могу все” стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме “я могу все” проходящий мимо умник скажет: “Так нельзя, и так нельзя, и так нельзя”, – отметил Аваков.

По его словам, Зеленский начал принимать все больше “волюнтаристских решений”, а качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать.

“И начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки. Кадровые ошибки были бы у любого человека, это нормально. Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы. И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств, он затащил себя в эту ловушку. И из нее трудно выйти”, – заявил Аваков.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника – пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, партию Зеленского “Слуга народа” поддержали 43,16% избирателей. Она сформировала в парламенте монобольшинство. Такое произошло впервые в истории Украины.

До политической карьеры Зеленский был ведущим, актером и художественным руководителем студии “Квартал 95”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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