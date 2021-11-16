 

Засекреченные интервью и поездка в зону боевых действий. 61-летний Шон Пенн тайно прибыл в Украину. Видео

16.11.2021, 19:12, Новости дня
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Авторы сюжета отмечают, что актер намерен снять документальный фильм об Украине. При этом съемки картины проходят в засекреченном режиме – людей, с которыми актер уже записал интервью на улице Институтской на месте расстрела Небесной сотни в конце 2013-го – начале 2014 года, просят сохранять конфиденциальность. 

Несмотря на это, известно, что Пенн уже записал интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым. Об этом сам Остальцев рассказал в Instagram, разместив совместное фото со знаменитостью. 

Известно, что актер также планирует побывать в зоне боевых действий на востоке Украины и посетить Мариуполь. 

ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube
Контекст:

Пенн – двукратный лауреат премии “Оскар” и обладатель “Каннской пальмовой ветви”. 

Актер также снимает документальные фильмы о резонансных событиях. Одним из самых известных интервью Пенна является разговор с наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром по прозвищу Эль Чапо, который после встречи с актером был арестован.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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