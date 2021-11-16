Активисты просят НАПК проверить чиновника НБУ Поддерегина

“Как нам стало известно, в марте 2016 года господин Поддерегин, являясь одним из топ-менеджеров “Сбербанка России”, приобрел и записал на жену три квартиры. В дальнейшем эти квартиры сдавались в аренду. Но доход от сдачи жилья Поддерегин начал указывать в декларации только после того, как его назначили на должность в НБУ. И стоимость аренды чиновник почему-то снизил в три раза по сравнению с рыночными ценами. Согласно декларации Поддерегина, его жена сдает квартиру в новом доме возле метро на Оболони за 4–6 тыс. грн в месяц. Мы видим в действиях господина Поддерегина следующие правонарушения: уклонение от уплаты налогов на сумму, как минимум, 360 тыс. грн, а также подачу заведомо недостоверных данных в декларации. Требуем в предусмотренный законодательством срок провести проверку изложенной информации и привлечь к ответственности нарушителя”, – написал Солянык.

По мнению главы общественной организации “Нет коррупции”, добропорядочность является одним из ключевых требований к сотруднику Национального банка как органа, осуществляющего надзор за соблюдением законодательства финансовыми учреждениями.

“Сотрудники Национального банка Украины, тем более его руководители должны быть образцом добродетели. Не только потому, что НБУ – это лицо страны, орган, представляющий государство на международной арене и сотрудничающий с мировыми финансовыми институтами. Но и потому что Нацбанк – финансовый регулятор, обладающий огромными полномочиями влияния на украинский бизнес и украинскую экономику. Банки, финансовые учреждения, платежные системы, межбанковский рынок – все это находится под наблюдением НБУ. И будут ли в этом надзоре злоупотребления или даже преступления, будут ли одни игроки получать “крышу”, а другие – “пресс”, будут ли безосновательные проверки одних и закрытие глаз на действия других, или же будет создаваться поле свободной и честной конкуренции – зависит исключительно от добродетели конкретных руководителей Нацбанка”, – отметил активист.

Действия и образ жизни Поддерегина не соответствуют статусу государственного служащего и сотрудника НБУ и содержат признаки коррупционных преступлений, убежден он.

“Недобросовестность, которая была обнаружена в образе жизни Андрея Поддерегина, несовместима со статусом государственного служащего. Она противоречит нравственному кодексу сотрудника НБУ и антикоррупционной программе НБУ. И прямо указывает на то, что по тем же принципам обхода норм закона Поддерегин ведет и свою профессиональную деятельность. Что недопустимо и должно получить оценку от правоохранительных органов. Нацбанк должен быть очищен от мошенников и коррупционеров”, – заявил Солянык.

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Контекст:

8 ноября журналист, бывший узник боевиков “ДНР” Владимир Фомичев написал в своем блоге на “Цензор.НЕТ”Е, что глава департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Поддерегин скрыл от декларирования сдачу в аренду трех квартир, которые принадлежат его жене, а когда задекларировал эти доходы, то указал заниженные по сравнению с рыночными цены на аренду.

Он подчеркнул, что департамент Поддерегина регулирует деятельность электронных кошельков, по которым могут оплачиваться счета для получения различных наркотических средств. “Но именно этот департамент никак не реагирует на эту ситуацию, хотя это и входит в его обязанности”, – добрали Фомичев.

Поддерегин был назначен директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка 28 декабря 2020 года. Среди основных функций этого департамента – регулирование деятельности платежных систем и систем расчетов и осуществления надзора за платежными системами с учетом международных стандартов. Одним из таких стандартов является верификация учетных данных отправителей и получателей платежей.

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