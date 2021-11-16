ВШЭ отстранила от работы преподавателя, поставившего под сомнение эффективность деятельности Роснано
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Доцент кафедры экономики ВШЭ Генрих Скоробогатов временно отстранен от преподавательской деятельности за распространение среди студентов информации, дискредитирующей успехи Роснано. Об этом говорится в заявлении руководства вуза, опубликованном 15 ноября.
«Доцент Скоробогатов неоднократно позволял себе критические высказывания в адрес российских госконцернов. Согласно показаниям некоторых студентов, на одной из ноябрьских лекций преподаватель утверждал, что эффективность инвестиций в Роснано остается на очень низком уровне. В качестве примера Скоробогатов привел электронную книгу Plastic Logic, которая так и не дошла до серийного производства. Также он упомянул оклады и премии руководства Роснано, якобы необоснованно высокие», – говорится в документе.
Руководство вуза посчитало, что подобная подача информации наносит ущерб деловой репутации Роснано и несовместима с педагогической этикой.
Высказывания Скоробогатова и раньше вызывали недоумение коллег. Как рассказал руководитель кафедры, год назад доцент во время лекции позволил себе сравнить финансовые отчеты Газпрома с данными западных энергетических компаний.
«Он и на заседании кафедры пытался этот номер проделать. Рассказывал о каких-то основных фондах, задолженности, сумму дивидендов делил как-то там… Проще говоря, разными манипуляциями пытался доказать, что Shell или ExxonMobile работают эффективней Газпрома», — рассказал журналистам заведующий кафедрой.
В вузе сформирована специальная комиссия, которая должна дать оценку высказываниям Скоробогатова. На основании проверки будет решена дальнейшая преподавательская судьба доцента.
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