ВШЭ отстранила от работы преподавателя, поставившего под сомнение эффективность деятельности Роснано

Доцент кафедры экономики ВШЭ Генрих Скоробогатов временно отстранен от преподавательской деятельности за распространение среди студентов информации, дискредитирующей успехи Роснано. Об этом говорится в заявлении руководства вуза, опубликованном 15 ноября.

«Доцент Скоробогатов неоднократно позволял себе критические высказывания в адрес российских госконцернов. Согласно показаниям некоторых студентов, на одной из ноябрьских лекций преподаватель утверждал, что эффективность инвестиций в Роснано остается на очень низком уровне. В качестве примера Скоробогатов привел электронную книгу Plastic Logic, которая так и не дошла до серийного производства. Также он упомянул оклады и премии руководства Роснано, якобы необоснованно высокие», – говорится в документе.

Руководство вуза посчитало, что подобная подача информации наносит ущерб деловой репутации Роснано и несовместима с педагогической этикой.

Высказывания Скоробогатова и раньше вызывали недоумение коллег. Как рассказал руководитель кафедры, год назад доцент во время лекции позволил себе сравнить финансовые отчеты Газпрома с данными западных энергетических компаний.

«Он и на заседании кафедры пытался этот номер проделать. Рассказывал о каких-то основных фондах, задолженности, сумму дивидендов делил как-то там… Проще говоря, разными манипуляциями пытался доказать, что Shell или ExxonMobile работают эффективней Газпрома», — рассказал журналистам заведующий кафедрой.

В вузе сформирована специальная комиссия, которая должна дать оценку высказываниям Скоробогатова. На основании проверки будет решена дальнейшая преподавательская судьба доцента.

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