Общественники попросили Минпрос проверить учебники на искажения фактов о войне

В обращении сказано, что движение инициировало и провело вместе с другими общественными объединениями масштабный экспертный аудит всех использующихся в России школьных учебников всеобщей истории на предмет недостаточно полного освещения важных для страны и народа событий, различных фальсификаций и искажений, в том числе принижения роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии.

У экспертов возникло значительное количество возражений к учебным пособиям курса “Всеобщая история”. Они указали на фактологическую диспропорцию в отношении Сталинградской битвы и Второго фронта. Также обращается внимание, что эти учебные пособия насыщены комплиментарными тезисами в отношении Запада, а Россия зачастую представляется как агрессор и тоталитарное государство.

“Ситуация серьезная, ведь по этим учебникам учатся дети, и некоторые исторические события им даются в странной предвзятой интерпретации, и я отлично понимаю многолетнее возмущение родителей и учителей. Наши эксперты были поражены фразами и тезисами, выставляющими нашу страну источником негатива на мировой арене, а также отсутствием развернутых описаний значимых для нашей страны событий”, – сказал председатель “Сильной России” Антон Цветков.

Общественники считают, что ситуация имеет политический контекcт. В “Сильной России” отметили, что большая часть учебников подготовлена при сотрудничестве с грантодателями фонда финансиста Джорджа Сороса.

“Подготовленная в 1990-е годы под диктовку и при финансировании Дж.Сороса содержательная часть учебных пособий благополучно перекочевала в современные школьные учебники. Структуры Дж.Сороса в России признали нежелательными, однако дело их живет в умах молодых выпускников школ и учебных заведений среднего образования”, – отмечают инициаторы обращения.

“Сильная Россия” предложила разработать и принять Федеральные государственные образовательные стандарты по истории в части, касающейся курса “Всеобщая история” и рассмотреть возможность привлечения экспертов к деятельности экспертно-коллегиальных органов, в компетенцию которых входят вопросы совершенствования школьных учебников.