 

Новая карта “Тройка” посвящена московским площадкам для собак

16.11.2021, 19:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В столице продолжается реализация программы “Мой район”, главной целью которой является создание комфортных условий для горожан вне зависимости от их места жительства. Часть этой программы – пилотный проект “Питомцы в Москве”.

В сентябре 2021 года в московских районах Можайских, Ясенево, Лосиноостровский и Северное Медведково открылись собачьи площадки нового поколения. Их концепцию разрабатывали специалисты и местные жители. Проект стандарта площадок нового типа предусматривает зонирование каждого участка для выгула собак с разным темпераментом.

В таких местах есть специальный вход-тамбур с двойными воротами, чтобы питомцы не выбегали с огражденной территории, уложено специальное травяное покрытие, есть зоны отдыха для владельцев собак.

В честь создания собачьих площадок нового типа выпустили новую карту “Тройка”. С 16 ноября ее можно приобрести во всех кассах Кольцевой линии метро. Тираж ограничен. Выпущено всего 10 тысяч экземпляров.

Пес Буся стал главным героем “Тройки”. Он является подопечным центра реабилитации животных “Юна” и участником проекта “Хвосты и лапки” по поиску хозяев бездомным животным. Анкета пса есть на официальном сайте. Фото животного сделано в парке для
собак в Северном Медведкове.

Кстати, площадка в этом районе – первый в столице парк для питомцев. Ее площадь – почти три тысячи квадратных метров. Участок для собак обустроили в границах старого парка, который использовали кинологи для подготовки животных к соревнованиям.

Эта территория была разделена на отдельные функциональные зоны, чтобы там было удобно как профессионалам, так и любителям. Созданы тренировочная и большая выгульные зоны с отдельными входами, тренерская, боксы для собак и даже склад для кинологического инвентаря.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что новые площадки для выгула собак появятся в Пресненском районе. Они будут размещены в западной части парка Декабрьского восстания. Зоны выгула животных будут отгорожены металлическим забором и гранитным отсевом, безопасным для лап животных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Мнение: Инструкция: из рапана в нерыбу

19.10 / “Тайны КГБ” раскрыты?

27.11 / Цены на продукты в России взлетели в три раза быстрее

12.10 / Речь Ким Чен Ына на параде в честь 75-летия ТПК

19.04 / После дипломатического демарша Чехии Роспотребнадзор запретил эксплуатацию чешских трамваев

12.04 / Космонавт объяснил, почему космическим туристам может не понравиться на МКС

06.10 / ЦРУ откроет общественную приемную в Москве

27.11 / Ученые назвали жизнь после смерти «комфортным состоянием»

20.09 / Скандалы: Серые кнопки

14.01 / Алла Пугачева поразила своей стройностью на фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика