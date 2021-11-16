Мнение: Рубеж

1200 – Предсказания Сапожника сбываются. Опять

Ну что – всё так и случилось, как я предсказал еще в сентябре. “Чудовищная новая волна смертности от коронавируса” поднялась сразу после выборов с отметки 800 – и, как и было сказано, вышла на новое “плато” на отметке 1200. Молодцы, ребята, работаете по графику! Разве что ошибся малость в сроках – дольше они в этот раз растягивали удовольствие. Но все пришли туда, где я их уже ждал. Проследим хронологию моих предсказаний.

22 сентября, я пишу: “Пока летел 4 часа в самолете, внезапным озарением постиг сакральный смысл числа “800” в сводках российского Ковидинформбюро (такое число ежедневных смертей от ковида держали добрых два месяца без изъятий): у нас же в стране примерно 80 субъектов Федерации! То есть по общей разнарядке должно было быть примерно 10 смертей в день на каждый субъект! А предыдущий “уровень смертности” стоял на отметке “400” (там был, помните, впечатляющий скачок в 2 раза сразу после встречи Путина и Байдена) – тоже теперь ясно: тогда, стало быть, держали “5 в день на субъект”.

Соответственно, следующий рубеж (легко поднимут дня за 3) – 1200 смертей в день… Или они замахнутся сразу на 1600?”

29 сентября, пост “Погнали!”: “Все предсказуемо до зевоты. Теперь начали ударными темпами поднимать в “статистике” количество смертей в день: власти вышли из заколдованного круга 790-810 смертей от ковида в день, в котором находились ТРИ МЕСЯЦА, и пошли рисовать на повышение – 852! Это прорыв! Следующий рубеж, как я уже предсказывал – 1200 в день, и “добьют” они до него быстро…”

4 октября, пост “Террор пока виртуальный”: “Как я уже писал, после 800 у властей, управляющих статистикой, следующий целевой показатель – 1200, поэтому «1000» мы пробьем очень скоро, вероятно, уже на этой неделе. А вообще я бы на их месте не тянул, да и с 1200 тоже бы ждать не стал. Сказано – 1200, так зачем какие-то промедления?”



И вот – пост уже не мой, пост Андрея Мальгина, некогда звезды ЖЖ, который перебрался в ФБ:

“Россияне продолжают умирать от ковида строго в заданном статистическом коридоре:

09.11 – 1.211

10.11 – 1.239

11.11 – 1.237

12.11 – 1.235

13.11 – 1.241

14.11 – 1.219

15.11 – 1.211

16.11 – 1.240″

Как видим, очередное “плато”, и именно там, где я и говорил. Бинго!

Сапожник предсказывает не только курс доллара, но и “волны ковида”. Сам удивляюсь. Хотя в данном случае всё просто: когда статистику тупо рисуют, достаточно лишь знать, кто рисует, зачем и по какому алгоритму.