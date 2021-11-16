 

Мнение: Отъём собственности

16.11.2021, 18:56, Разное
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В Геленжике, Анапе и по всему черноморскому побережью власти тихой сапой пытаются провести кардинальные изменения генеральных планов застройки, в которых меняется статус земель. Речь идет о подготовке к возможной масштабной реновации, в ходе которой людей будут сгонять с принадлежащей им земли, выплачивая мизерные компенсации.

Повторяется история с московской реновацией, когда точно так же выгоняли людей с лакомых земельных участков, которые затем передавались застройщикам под новое строительство. На кону стоят огромные деньги, поэтому права людей попираются самым циничным образом.

Механизм будущего изъятия предельно прост — люди внезапно обнаруживают обременения своих земельных участков по новым редакциям статей Земельного кодекса. Изменения статуса земельного участка позволят в любой момент согнать их со своей земли. Примерно так Собянин проигнорировал законные свидетельства о праве собственности, устроив в Москве «ночь длинных ковшей».

В России нет ни одного права человека, которое не может быть нарушено правящим режимом. Право собственности, право на здоровье, право на добровольное согласие с медицинским вмешательством, даже право на жизнь — все это ничего не стоит. Равно как и не защищено.

Источник: Эль Мюрид



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