Глянец на губах и румяна. Стилисты рассказали, какую косметику стоит приобрести к зиме модницам

Зима представляется нам сказочным временем с обилием праздников и посиделками в приятной компании перед камином. Мы любим все эти сезонные напитки, теплые вещи и катание с заснеженных гор на санках. Но еще больше мы любим экспериментировать со своим макияжем. Новый сезон в очередной раз подарил нам возможность пополнить свою косметичку.

Палетка румян

В последние годы модно корректировать овал лица с помощью нескольких оттенков косметических средств. Вот почему палетки румян будут настоящими хедлайнерами этой зимой. У вас будет достаточно времени для экспериментов в долгие зимние вечера. Нанося подходящие оттенки на скулы, не забудьте пройти по височной области и выделить акцентным пятном подбородок.

Мерцающие тени

Мерцающие металлические оттенки теней особенно эффектно смотрятся в холодное время года. На подвижное веко можно наносить жидкие тени с декоративными блестками, в промежуточные зоны – серебряный или золотистый хайлайтер. И хотя серебро создает прозрачный деляной эффект, золото может стать хитом праздничной вечеринки.

Винный оттенок помады

Помада оттенка “бургундское вино” также идеально подойдет для любого торжественного мероприятия. Правда, некоторые модницы захотят носить винную помаду в течение дня, и будут правы. Для этого нужно выбирать матовые оттенки и убирать излишний акцент с глаз.

Стразы на глазах

Еще одним трендом этой зимы станут стразы на веках или в уголках глаз. Приклеивают украшения с помощью специального праймера для блесток или клея, предназначенного для фиксации накладных ресниц. Стразы и жемчуг различных форм и оттенков оставляют большое поле для экспериментов. Они очень хорошо сочетаются с шиммерной косметикой.

Голубые тени

Наступление зимы позволит вам вспомнить о тенденциях первой половины 2000-х, когда в моде были нежно-голубые тени. Очень хороший вариант для дневного макияжа в сочетании с мерцающими скулами и нюдовым блеском для губ.

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Матовая помада

Далеко не все женщины готовы ощущать на губах тяжелую и липкую структуру блеска. К счастью, актуальный макияж наступающей зимы приветствует любые текстуры. Например, матовую помаду ягодных или винных оттенков.

Подводка в стиле гранж

Стиль гранж в наши дни переживает возрождение. Если вы хотите выглядеть, как рок-звезда, используйте черный карандаш, лайнер и едва заметные нюдовые тени.

Мерцающий блеск для губ

Если вы не любите делать акцент на глаза, сделайте акцент на губы с помощью ультраглянцевого розового блеска.

Пушистые брови

Тенденция зачесывать волоски на бровях кверху приобрела все больше поклонниц. Делайте естественный контур с помощью штриховых линий карандашом. Расчесывайте брови кисточкой с помощью специального геля или размягченного мыла.

Сияющая кожа

Мерцающий хайлайтер поверх румян и тональной основы придает лицу сияние и здоровый блеск. Выбирайте оттенки, максимально приближенные к тону вашей кожи, и наслаждайтесь преображенным обликом.