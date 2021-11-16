Если бальзам оказался неэффективным: как вылечить потрескавшиеся губы домашними средствами

Из-за холодной и ветреной погоды кожа губ достаточно часто становится сухой и потрескавшейся. Даже гигиенические помады и бальзамы не всегда справляются с этой распространенной проблемой. Такое явление довольно неприятно, но от него можно достаточно быстро избавиться.

Есть хорошие и результативные маски, которые легко можно приготовить самостоятельно. Вот несколько хороших домашних средств.

Медовая маска

Это один из самых простых и результативных способов лечения потрескавшихся губ. Нужно предварительно растопить на водяной бане 1 ст. л. меда, нанести его на кожу губ и оставить на 20-30 минут, а затем смыть теплой водой.

Для достижения максимально возможного результата стоит повторять процедуру 3-4 раза в день. Для растапливания меда не стоит использовать микроволновую печь. Это приводит к тому, что эффективность готового средства снижается.

Белковый комплекс

Обветренным губам может помочь смесь творога и сливок. Нужно перемешать творог кремообразной консистенции со сливками жирностью 33 %, взяв компоненты в пропорции 1:1.

Оставить готовое средство при комнатной температуре минут на 15, затем нанести на губы, а сверху положить влажную марлю. Через 40 минут смыть и нанести гигиеническую помаду.

Масла

Чтобы увлажнить сухую кожу губ и предотвратить ее растрескивание, стоит использовать натуральные масла. Подойдут оливковое или кокосовое. Масла примерять достаточно просто.

Нужно просто взять небольшое количество продукта при помощи ватной палочки и нанести на губы. Делать это нужно несколько раз в день. Если это проделать на протяжении всего дня, то на утро ситуация значительно улучшится.

Еще одним хорошим средством является смесь, состоящая из масла амаранта, облепихи и льна. Все компоненты нужно взять в равных пропорциях. Готовое средство наносить на кожные покровы 3-4 раза в день.

Солевой раствор

Для лечения сухой и потрескавшейся кожи губ отлично подойдет солевой раствор. Для его приготовления потребуется минимальное количество ингредиентов. Нужно в 1 л воды растворить 2 ст. л. соли.

Затем в готовое средство макнуть ватный диск и положить его на губы. Оставить на 40 минут. После этого губы вытереть досуха и нанести толстый слой вазелина. Это средство сочетает в себе мягкий пилинг и комплексное увлажнение.

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Аптечные препараты

Избавиться от сухости губ и ускорить процесс их заживления помогут не только домашние маски, но и аптечные средства. Однако стоит помнить о том, что специальные медицинские препараты нужно применять очень осторожно. Предварительно желательно проконсультироваться с доктором.

Все дело в том, что в этих средствах содержатся гормональные вещества, а также другие составляющие, которые при бесконтрольном применении могут быть достаточно опасными для здоровья.

Если губы обветренные, то стоит не только использовать быстрые методы для устранения этой проблемы, но и проводить ее профилактику, чтобы она больше не возвращалась.

Для этого нужно нормализовать питание, добавив в привычный рацион как можно больше продуктов, содержащих в составе витамин В, таких как орехи, зелень, цельнозерновой хлеб. Перед выходом на улицу стоит использовать бальзам с УФ-фильтрами.