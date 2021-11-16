В Перми вынесли приговор росгвардейцу за изнасилование малолетнего

Пермский гарнизонный военный суд приговорил сотрудника Росгвардии после повторного рассмотрения дела о незаконном проникновении в жилье, изнасиловании 11-летнего мальчика и покушении на изнасилование его матери-инвалида к 13 годам колонии, сообщила адвокат потерпевших.

«Да, подтверждаю», – сказала юрист, отвечая на вопрос о приговоре, передает ТАСС.

Подсудимого также приговорили к штрафу в размере 20 тыс. рублей и лишили воинского звания лейтенанта. Стороны готовятся к апелляции.

В Росгвардии заявили, что было принято решение об увольнении военнослужащего из органов.

В сентябре 2020 года сотрудник Росгвардии проник в жилье, где пытался изнасиловать женщину-инвалида. На ее крики выбежал 11-летний сын, который пытался заступиться за мать.

Тогда нападавший на женщину совершил в отношении мальчика насильственные действия и скрылся. В апреле суд приговорил росгвардейца к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но дело было пересмотрено.