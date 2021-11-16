 

Жителей Армении попросили не отвечать на звонки с азербайджанских номеров

16.11.2021, 18:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГражданам Армении не следует отвечать на звонки, исходящие от азербайджанских номеров, сообщил армянский единый информационный центр при правительстве страны.

«На номера абонентов армянских телефонных операторов могут поступать звонки и сообщения с азербайджанских номеров и инернет-аккаунтов. Просим игнорировать подобные сообщения и звонки, так как они нацелены на распространение паники среди населения», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. Ведомство уточнило, что ведется наступление азербайджанских вооруженных сил, у армянской стороны есть погибшие и раненые.

Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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