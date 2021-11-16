 

Вакцинированные россияне после контакта с больным COVID-19 смогут не изолироваться

16.11.2021, 18:28, Разное
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Россияне, которые вакцинировались от коронавируса, после контакта с больным COVID-19 смогут не изолироваться. Такое заявление сделала главный санврач Анна Попова.
Привитые или же переболевшие в течение последних шести месяцев имеют право не находиться на изоляции, которая обычно длится 14 дней, если у них произошел контакт с инфицированным. Эта мера закреплена в официальном постановлении. Документ вступит в силу с 17 ноября.

Документ вносит изменения в ранее принятые законодательные акты. Они определяли порядок проведения тестирования контактных лиц и тех, кто заболел коронавируса. В обновленном документе говорится, что срок проведения тестирования не должен быть больше 24-х часов. Те, кто не вакцинировался или же не болел COVID-19 за последние полгода, должны соблюсти двухнедельную самоизоляцию.

В Роспотребнадзоре напомнили, что основным осложнением при коронавирусе является пневмония. У заболевшего может очень быстро ухудшиться состояние. Уже через сутки нередко развивается дыхательная недостаточность. Единственной эффективной профилактической мерой является вакцинация, пишет портал «Политэксперт».



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