Fox News – ведущие СМИ болтают о пустяках, не замечая голода в Эфиопии

В то время как в Эфиопии дети умирают от голода, американские СМИ судачат об экстравагантной свадьбе богатой наследницы и о космической гонке миллиардеров, сетует ведущий Fox News, экс-конгрессмен Трей Гауди. По его словам, зацикленные на пустяках журналисты мешают людям делать мир лучше.

Добрый вечер! Спасибо, что вы с нами! Меня зовут Трей Гауди, вы смотрите Sunday Night in America. Вы когда-нибудь задавались вопросом, кто решает, что должно попадать в новостные сводки? В нашей стране много споров о том, как освещаются новости, честно ли, не искажаются ли факты. Но вопрос ещё и в том, что считается достойным освещения в СМИ.

На этой неделе мы узнали, что правнучка миллиардера Дж. Пола Гетти вышла замуж. И её свадебное платье было сделано из разбитых зеркал. Нам это известно потому, что СМИ были от этого без ума. На прошлых выходных много кто поженился, но у них церемонию проводила не (спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси, в числе гостей не было (губернатора Калифорнии. — ИноТВ) Гэвина Ньюсома, а украшением свадебного вечера не было разбитое стекло.

Кстати, на выходных кое-кто из моей семьи разбил стекло, играя в гольф, и, скажу вам честно, я даже не подумал сделать из этих осколков галстук или рубашку. Я просто постарался убрать их, пока не узнала жена. Но, по мнению мировых СМИ, нам надо быть в курсе, что очень богатая пара поженилась и на невесте было платье, в котором можно было увидеть своё отражение.

А ещё у нас была космическая гонка миллиардеров. СМИ также были одержимы соперничеством богатых людей за то, кто из них первым покатается на ракете для развлечения. И для СМИ это как будто бы серьёзная история, стоящая вашего времени! Как будто это что-то новое и свежее! Но мы уже знаем эту историю из греческой и римской мифологии. Парень посмотрел в воду, увидел своё отражение и влюбился в себя самого. Единственная разница в том, что наш парень надел нелепую ковбойскую шляпу и сравнил свою жизнь с жизнью работников Amazon, получающих почасовую оплату.



Новостная индустрия работает круглосуточно и без выходных, даже когда новостей нет. Вещи, которые на самом деле не стоят вашего времени, превозносятся. И вам говорят, что это должно быть по-настоящему важно, раз вам это постоянно показывают.

В то же время СМИ игнорируют вещи, которые нам следует видеть. Истории о жизни и смерти. Например, об умирающих от голода детях в Эфиопии. Дети едят листья и корни, просто чтобы оставаться в живых. Родители решают, кого из детей покормить, а кто может поголодать ещё подольше.

Нам уже известно, что богачи о себе высокого мнения и находят новые, изобретательные способы потратить деньги вникуда. Но нам следует знать, что Божьи дети умирают от голода. Вероятно, у нас с вами не будет свадебного платья из разбитых зеркал и мы не покатаемся на ракете в знак почтения к доктору Зигмунду Фрейду. У нас нет таких денег, да даже если бы были, мы бы не потратили их так.

Но помочь детям, умирающим от голода, мы можем. Всего на один доллар мы можем прокормить двух детей в день. Да на одну эту ковбойскую шляпу можно кормить ребёнка два года! Если бы мы только знали, если бы только видели… Если бы только это считалось новостью.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2021 года.