Британский историк – РФ и Китай «сожрут Европу», если Германия не будет действовать

Германия сейчас не соответствует той роли, которая нужна Европе, заявил британский историк Тимоти Гартон Эш в своём интервью для Die Welt. По словам Эша, Берлин должен проявлять больше самостоятельности и инициативы в сфере внешней политики и безопасности: в противном случае Европа проиграет в борьбе с Китаем, Россией и прочими державами.



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Германия, в которой основную политическую силу составляют центристы, является островком спокойствия в Европе, заявил британский историк Тимоти Гартон Эш в своём интервью для Der Spiegel. Практически все остальные европейские страны в последние годы испытали серьёзные кризисы: юг Европы пострадал от кризиса еврозоны, Восточная Европа — от конфликта на Украине и популизма в Венгрии и Польше, Великобритания — от брексита, и лишь Германия всегда оставалась в стороне от потрясений, отмечает Гартон Эш.

При этом ФРГ сейчас не соответствует той роли, что нужна Европе, считает историк: сейчас ЕС нужно, чтобы Германия была центральной европейской державой, двигающей вперёд процесс реформирования. По мнению Гартона, Берлин должен возглавить процесс экологической трансформации. Кроме того, учёный отмечает недостаток инициативы ФРГ в вопросах внешней политики и политики безопасности. «Это очень важно для будущего Европы. В противном случае нас сожрут Россия, Китай, прочие державы. Европа уже не может так сильно полагаться на США. А Великобритания при Борисе Джонсоне, к сожалению, не является надёжным партнёром», — приводит Der Spiegel слова Гартона Эша.

Кроме того, историк отметил, что требование от Германии большей инициативности не означает требования по вливанию большего количества денег. По словам Гартона, от Берлина нужны не деньги, а стратегия: в данный момент у Европы нет своей стратегии в отношении Китая или России, в том числе по вине Германии, которой нужно обрести стратегическое мышление и коалицию сторонников. В такую коалицию могут входить Франция, Италия, Испания и Нидерланды, считает Гартон Эш.

По мнению историка, нынешние отношения между Западом и Китаем напоминают времена холодной войны. Он отмечает, что одно из отличий состоит в том, что западные страны не зависели от СССР экономически. Кроме того, Китай имеет обширные региональные амбиции, однако его глобальные запросы уступают тем, что были у СССР. Гартон Эш считает, что США, ЕС, Великобритания, Канада, а также Австралия и Индия должны действовать совместно и разрабатывать общий курс в отношении КНР.