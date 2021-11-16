 

СБУ заблокировала хищение запчастей, предназначенных для ремонта военной техники в зоне проведения ООС

16.11.2021, 18:18, Новости дня
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“Злоумышленники хотели незаконно продать их со складов государственного предприятия “Николаевский бронетанковый завод”. Нехватка таких запчастей могла нанести вред обороноспособности нашей страны в условиях вооруженного конфликта со страной-агрессором”, – говорится в сообщении.

Спецслужба установила, что в рамках выполнения государственного оборонного заказа два ответственных лица госпредприятия пытались “сбыть” детали и агрегаты к БТР и БРДМ. Злоупотребляя служебным положением, они вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.

По сведениям СБУ, стоимость всех запчастей составила около 500 тыс. грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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