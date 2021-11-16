Заседание суда по мере пресечения Леросу отложили

Об этом на заседании 16 ноября сказала судья, заседание транслировалось на странице Лероса в Facebook.

Следующее назначили на 18 ноября на 15.30.

Как сообщает Общественное, Лерос считает, что подозрение ему вручили с нарушениями.

“Они объединили два подозрения в одно дело. Что удивительно. Потому что соответственно одно – это о хулиганстве, инциденте с пальцем в Верховной Раде. Второе – в связи с пленками Ермака. К материалам дела не приобщили, что подозрение по народному депутату может подписывать только генеральный прокурор. Если он отсутствует, то исполняющий обязанности”, – сказал Лерос.

Прокуроры планировали просить об избрании для нардепа меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Лерос, отвечая на вопрос, зачем показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказал, что это был импульсивный поступок.

“Я считаю, что это было импульсивное решение. В других обстоятельствах я бы осудил действия нардепа, если бы он совершил нечто подобное. Но будем рассматривать данный инцидент в контексте. В контексте того, что на меня напал депутат “Слуги народа” Николай Тищенко. Никаких санкций, его не отстранили, уголовное дело не открыли. Мне не раз отключали микрофон в Верховной Раде. И снова господин [спикер парламента Руслан] Стефанчук для того, чтобы не слушать критику Верховной Рады, решил выслужиться перед Зеленским и отключил мне микрофон”, – добавил он.

Заседание по мере пресечения Леросу переносят второй раз, предыдущее должно было состояться 12 ноября.

https://www.facebook.com/leros.geo/videos/615828333104178/

Контекст:

Леросу за два дня вручили подозрения по двум уголовным производствам: 11 ноября – по делу о среднем пальце, показанном в Верховной Раде президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку; 12 ноября – в связи с невыполнением решения суда опровергнуть опубликованные им сведения о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.

Второе подозрение касается публикации Леросом в марте прошлого года видео, где Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Андрей Ермак тогда пригрозил Леросу расследованием, а его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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