 

Заседание суда по мере пресечения Леросу отложили

16.11.2021, 18:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом на заседании 16 ноября сказала судья, заседание транслировалось на странице Лероса в Facebook. 

Следующее назначили на 18 ноября на 15.30. 

Как сообщает Общественное, Лерос считает, что подозрение ему вручили с нарушениями. 

“Они объединили два подозрения в одно дело. Что удивительно. Потому что соответственно одно – это о хулиганстве, инциденте с пальцем в Верховной Раде. Второе – в связи с пленками Ермака. К материалам дела не приобщили, что подозрение по народному депутату может подписывать только генеральный прокурор. Если он отсутствует, то исполняющий обязанности”, – сказал Лерос. 

Прокуроры планировали просить об избрании для нардепа меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

Лерос, отвечая на вопрос, зачем показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказал, что это был импульсивный поступок. 

“Я считаю, что это было импульсивное решение. В других обстоятельствах я бы осудил действия нардепа, если бы он совершил нечто подобное. Но будем рассматривать данный инцидент в контексте. В контексте того, что на меня напал депутат “Слуги народа” Николай Тищенко. Никаких санкций, его не отстранили, уголовное дело не открыли. Мне не раз отключали микрофон в Верховной Раде. И снова господин [спикер парламента Руслан] Стефанчук для того, чтобы не слушать критику Верховной Рады, решил выслужиться перед Зеленским и отключил мне микрофон”, – добавил он. 

Заседание по мере пресечения Леросу переносят второй раз, предыдущее должно было состояться 12 ноября.

https://www.facebook.com/leros.geo/videos/615828333104178/

Контекст:

Леросу за два дня вручили подозрения по двум уголовным производствам: 11 ноября – по делу о среднем пальце, показанном в Верховной Раде президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку; 12 ноября – в связи с невыполнением решения суда опровергнуть опубликованные им сведения о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.

Второе подозрение касается публикации Леросом в марте прошлого года видео, где Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Андрей Ермак тогда пригрозил Леросу расследованием, а его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / WION – Международный день йоги в этом году проходит в условиях пандемии

19.04 / Пушков посоветовал Лондону сэкономить на заходе кораблей в Черное море

03.06 / ЕС заявил о нарушениях безопасности при эксплуатации БелАЭС

01.04 / США потратят на строительство дорог и развитие доступа в интернет 2 трлн долларов

01.04 / Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

08.07 / В Кремле заявили об оптимистических прогнозах по коронавирусу

20.11 / Белорусская оппозиция отреагировала на слова Алексиевич о тайном совете

04.12 / Верещук: Я пригласила Сытника в парламент, чтобы ситуация не перешла в межгалактическую плоскость

30.04 / В Минздраве ответили на претензии Бразилии к «Спутнику V»

04.07 / В Якутии опрокинулся микроавтобус, пострадали шесть человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика