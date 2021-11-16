 

“Мне казалось, это круто”. Галкин показал, как 10 лет назад голым позировал перед Пугачевой

16.11.2021, 18:18, Новости дня
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Галкин позирует на фоне куста акации, стоя на одной ноге.

“Купидон в тапках. 2011 год. Фотохудожник – Алла Пугачева”, – подписал он снимок, добавив хештеги “мне казалось, это круто”, “из неопубликованного”. 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Галкин и Пугачева живут в подмосковной деревне Грязь. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

У Пугачевой также есть старшая дочь – 50-летняя российская певица Кристина Орбакайте. Отцом Орбакайте является первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Министерство культуры и информационной политики Украины в ноябре 2021 года по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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