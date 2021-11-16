 

Немецкий политолог Рар назвал звонок Меркель триумфом Лукашенко

16.11.2021, 18:10, Разное
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Европейские политики уверены, что за миграционным кризисом, назревающем на границе Польше и угрожающем нестабильностью всему Евросоюзу, стоит Александр Лукашенко. Это накладывается на и без того сложное отношение Запада к президенту Белоруссии.

В связи с этим многие ждали очередного обострения, в частности, в двусторонних отношениях между Минском и Берлином. Ожидалась “публичная порка” – закрытие границ, новые политические и экономические санкции и даже, возможно, публичное признание нелегитимности президента Белоруссии.

Реальность, однако, оказалась противоположной. Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Их переговоры касались как раз кризиса с беженцами на польской границе.

“Она решила отказаться здесь от морали и попытаться напрямую и быстро решить вопрос”, – рассказал политолог Александр Рар.

Он отметил, что произошедшее можно рассматривать как доказательство триумфа Александра Лукашенко над всем Евросоюзом, передает РИА ФАН. По его словам, сейчас ЕС пытаются снять с себя ответственность за назревающую гуманитарную катастрофу, хотя именно методы западных политиков и привели к ней.



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