Москва как новый глобальный центр: что сделают с российской столицей

Исторический шанс

Возможностей для превращения Москвы в международный финансовый центр достаточно, ведь у российских законодателей больше свободы, чем у их европейских коллег, считает Давыдов. Последние зачастую связаны жесткими финансовыми обязательствами, они не в состоянии снизить налоговые ставки, в при опасности дефолта вынуждены ужесточать налоговые обязательства, ставя под угрозу финансовую стабильность иностранных компаний, пояснил автор.

В пример предприниматель привел компанию Apple. Американский IT-гигант получил в Ирландии налоговые льготы в обмен на создание на территории страны рабочих мест. В 2014 году в договоренности двух сторон вмешался Евросоюз: Брюссель заявил, что сделка официального Дублина с Apple нарушила нормы ЕС. Компанию обязали выплатить рекордный за всю историю Старого Света налоговый штраф – 13 миллиардов евро.

По мнению Давыдова, такие одиозные решения подрывают доверие крупного бизнеса к Европе. Несмотря на то, что мировые эксперты сомневаются в возможности создания в России крупного международного финансового центра, наша страна обязана использовать возникшую возможность и найти свою уникальную нишу, убежден предприниматель.

“И такой уникальной нишей, по мнению ряда экспертов, могло бы стать обслуживание товарного и связанного с ним фондового транзита по оси Европа-Юго-Восточная Азия, а также финансовое обслуживание трансферта технологий и миграционных потоков”, – рассказал бизнесмен.

Автор полагает, что создание в России такого МФЦ поможет приостановить экспансию других финансовых центров на сопредельные с нашей страной государства. В результате их МФЦ будут входить в зону влияния России, считает Давыдов.

Необходимые условия

Автор проекта “20 идей” перечислил условия, необходимые для построения в Москве влиятельного финансового центра. Это позволит обслуживать возрастающие потоки возрастающие мировые потоки капитала между глобальными, региональными и национальными рынками.

России нужна стабильная валюта, эффективная банковская система и фондовая биржа, диверсификация экономики, развитая инфраструктура для международных и национальных финансовых операций, либерализация налогового законодательства, благоприятный деловой и инвестиционный климат, перечислил бизнесмен.

Также Давыдов предложил упростить систему регистрации и оформления сделок, минимизировать уровень бюрократии и коррупции, реформировать судебную систему и гарантировать обеспечение прав собственности, улучшить ситуацию с общественной безопасностью. России необходимы профессиональные кадры в области финансов, современная правовая система, развитая транспортная инфраструктура, благоприятная экология.

“В мире насчитывается множество банков, страховых организаций, компаний управляющих активами и прочих участников финансового рынка с активами, превышающими триллионы долларов США. Большинство данных организаций можно заинтересовать стать активными участниками МФЦ Москвы и перевести свои подразделения, отвечающие за бизнес в Европе, Центральной Азии и Ближнем Востоке в Москву”, – уверен автор.

Конкретные шаги

На территории МФЦ Москвы Давыдов предложил создать режим свободы и льготного благоприятствования для финансовых организаций, их акционеров и сотрудников. Их предприниматель обозначил как “Целевая аудитория”.

Режим будет действовать 30-50 лет. Он включает в себя возможность выбора и применения иностранной юрисдикции, налоговые льготы (ставка налога на прибыль и НДФЛ в размере 1%, отсутствие сборов за недвижимое имущество и прочее), полную гибкость в отношении сделок с финансовыми инструментами, отсутствие регулирования со стороны российского законодательства, заключение сделок в любой валюте, в том числе криптовалюте, отсутствие требований по декларированию при ввозе денег, отмену режима регистрации валютных операций.

Создание МФЦ в Москве поможет справиться с наболевшей проблемой – оттоком отечественного и иностранного капитала из России, сделает нашу страну более привлекательной, чтобы инвесторы захотели оставлять деньги здесь, а не выводить прибыль за рубеж.

“Задача-максимум – стать лучшим Международным финансовым центром, чтобы инвесторы старались завести и разместить свои средства на многие десятки лет”, – подчеркнул Давыдов.

Каждый из шагов проекта “20 идей” направлен на достижение конкретных целей и задач. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.